El Baluarte de la Trinidad, pista para deportes de riesgo

Una pareja que vive en Valdepasillas paseaba ayer por el Baluarte de la Trinidad con su hijo. Están de vacaciones, dieron un paseo y se acercaron a esta zona de la muralla recién rehabilitada «¿Qué son esas marcas negras?», preguntó el menor. Las señales que llamaron la atención de este niño fueron huellas de bicicletas. La parte más alta de este monumento, junto a la muralla, se utiliza habitualmente como pista de obstáculos para ciclistas y patinadores.

La obra de rehabilitación del Baluarte de la Trinidad quedó inaugurada a principios de marzo. El nuevo parque se abrió rodeado de polémica. La mayor parte de las críticas se centraron en el exceso de cemento que tapa la muralla abaluartada. Además, hay dos grandes escaleras en los laterales del baluarte que llevan a la parte más alta. En este paseo hay rampas de hormigón entre las almenas y son estas estructuras las que aprovechan los ciclistas y patinadores para sus acrobacias.

Las visitas de los jóvenes en bicicleta y patinete comenzaron poco después de la inauguración. Lo más habitual es que cojan velocidad en la recta y salten sobre las rampas. En ocasiones utilizan el impulso para salvar la distancia entre una y otra rampa, es decir, el hueco de las cañoneras. «Son niños y no se les puede decir nada, pero esta zona no está preparada para hacer esos saltos. Una caída puede ser muy mala. Pueden irse contra la verja metálica o incluso superarla y caer abajo y sería un golpe de no levantarse», se lamenta Antonio Santa María, un vecino de la calle Martín Cansado que asegura haber alertado a la Policía varias veces por miedo a que haya «una desgracia».

Hay jóvenes que caminan por lo alto de la muralla, junto a un desnivel de casi 20 metros

El mayor susto, añade Santa María, se lo llevó la semana pasada. «Había un grupo de jóvenes paseando por el borde de la muralla. No sé a qué estaban jugando, pero se subieron e iban de un lado para otro». HOY también ha recogido denuncias similares de vecinos que han visto a gente joven caminando por la parte más alta de la muralla de la Alcazaba. Pasean por un camino estrecho y sin protección con unos 20 metros de desnivel.

En el Baluarte de la Trinidad, el problema es que la práctica se ha convertido en habitual, señalan los usuarios. Casi todas las tardes se ven a menores con bicicleta o patinete haciendo acrobacias. «Es una zona apartada y están tranquilos. Supongo que las rampas les gustan, pero tiene que haber un sitio más seguro para que practiquen deporte», dice Migueli Marín, otra vecina del Casco Antiguo.

Además de los saltos en las rampas, los patinadores también ponen en práctica un ejercicio de riesgo en las escaleras. Se dejan caer el primer tramo y posteriormente giran antes de perder el control. «Ya hemos visto más de un susto», dice Marín.

Las escenas protagonizadas por ciclistas y patinadores se han hecho tan populares que en ocasiones pueden verse en el baluarte a grupos de jóvenes que graban o fotografían las acrobacias.

Los deportes de riesgo son la última moda en este monumento, pero el baluarte no ha dejado de provocar noticias desde que comenzaron las obras. El mantenimiento es otro problema que ha desatado las quejas de los vecinos. Solo unas semanas después de la inauguración hay varias zonas que están llenas de basura.

Problemas de limpieza

Las bolsas de plástico, por ejemplo, se acumulan en la zona excavada donde salió a la luz la muralla medieval de la ciudad. Se trata de un recinto cerrado por vallas y, al ser de difícil acceso, la basura se va acumulando.

Otro problema que han denunciado los vecinos es que el nuevo parque se utiliza como 'pipican' por algunos residentes de la zona. «Será por ser de tierra o por estar cerca, pero cada noche hay gente con los perros sueltos y ni uno recoge los excrementos. En pocas semanas ya hay zonas que dan asco. Es culpa nuestra, de la gente, que no entiendo cómo somos así». Se queja Domingo Vázquez, un vecino de San Roque que cruza a diario el puente para pasear por la zona. «Pasó lo mismo en Los Cañones (el parque junto a Puerta Pilar), comenzaron a utilizarlo los dueños de perros y ya no se puede ir de lo sucio que está».

Vázquez asegura que no está en contra de las mascotas. «No es culpa suya, es culpa de sus dueños que tendrían que recoger los excrementos. Y si no, que los multen», añade.

El maltrato de algunos usuarios al nuevo parque enfada, y mucho, a otros residentes. Es el caso de María Redondo, que vive en Ronda del Pilar desde hace más de 20 años. «Da pena porque parece que estrenas algo y dos días después ya lo estamos estropeando. Es de todos y deberíamos tratarlo bien, como tu casa. En tu casa no saltarías ni tirarías colillas o basura al suelo. Pero así somos», concluye esta jubilada.