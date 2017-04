Educación habilita un aula extra en el Bioclimático para 1º de la ESO

La Dirección Provincial de Educación ha decidido habilitar un aula extra en el instituto Bioclimático de Badajoz para atender la elevada demanda de plazas que se ha registrado en la zona de Valdepasillas durante el proceso de admisión de alumnos de 1º de la ESO.

Esa decisión ha sido confirmada por la directora provincial, Piedad Álvarez, quien ha garantizado que ningún alumno tendrá que salir de la zona en la que ha solicitado plaza.

En un primer momento todo parecía anunciar que los cuatro centros existentes Valdepasillas (Rodríguez Moñino, Bioclimático, Domingo Cáceres y Salesianos) tendrían plazas suficiente para acoger a los alumnos de la zona, pero en el proceso de solicitud de plazas se detectó que faltarían pupitres tanto en el Bioclimático como en el Maestro Domingo Cáceres y en los Salesianos.

En parte, ese problema quedará solventado con los huecos que quedan libres en el instituto Rodríguez Moñino, donde este año han sobrado 38 plazas, pero esa cifra era insuficiente para absorber la demanda completa, por lo que se ha decidido habilitar un aula extra en el instituto Bioclimático por ser el centro público que dispone de espacio libre.

Con esa decisión, todos los niños que han pedido plaza en Valdepasillas podrán cursar estudios sin necesidad de desplazarse a los otros cuatro institutos que habían sido incluidos en una zona educativa más amplia que también abarcaba el centro.

Tampoco habrá problemas en la zona centro para atender la demanda de las familias puesto que sólo en un instituto, el Zurbarán, se ha superado ligeramente la oferta de plazas (+4). Eso no será inconveniente porque han quedado huecos libres en el Bárbara de Braganza (-18), en el Ciudad Jardín (-17) y en el Castelar (-52).

En este proceso de elección ha sido el Zurbarán, que está en la avenida de Huelva, el instituto con mayor demanda en el centro, muy por delante de los otros tres que se incluyen en la misma zona.

En el área de San Roque ha sido el instituto de San Roque el que ha sumado un mayor número de solicitudes, aunque es en la escuela concertada Virgen de Guadalupe donde se ha producido un mayor desequilibrio (+15). Lo contrario ha ocurrido en los otros dos institutos de la zona, donde hay 49 vacantes.

Un fenómeno parecido se ha producido en el colegio diocesano San Atón, donde se ofrecían 52 vacantes y se han recibido 73 solicitudes. En la misma situación se encuentra el instituto público San Fernando, con 120 peticiones para 105 plazas.

La directora provincial de Educación ha explicado que ese desequilibrio quedará solventado con los huecos que han quedado libres en dos institutos de la zona: el San José, que está en la avenida Padre Tacoronte, y el Castelar, que se encuentra frente al parque de Castelar y ha sido incluido tanto en la zona Valdepasillas-Centro como en la zona de la margen derecha.

En cualquier caso, Piedad Álvarez ha señalado que los datos que ahora se ofrecen son provisionales, puesto que el número definitivo de plazas ofertadas dependerá de los suspensos que se produzcan entre los alumnos que ahora están en 1º de la ESO mientras que las solicitudes se verán afectadas por los estudiantes de 6º de Primaria que no pasen curso.

En el proceso que ahora se ha abierto todos los alumnos de 6º han pedido plaza, pero habrá algunos que finalmente repitan curso, por lo que el número se reducirá

Piedad Álvarez ha recordado que aunque la ley permite ampliar en un 10% el número de alumnos por grupo en casos excepcionales (hasta un máximo de 33 por clase) lo ideal es no aplicar esa medida para no saturar grupos. Igualmente ha garantizado que los conciertos educativos que mantiene la Consejería de Educación con los centros de titularidad privada se mantendrán en vigor siempre que exista demanda suficiente. «Es lógico que si no hay demanda para una unidad se suprima, pero eso es lo que se hace tanto en los centros públicos como en los privados. Y también es lógico no aumentar el número de aulas concertadas mientras haya espacio en los centros públicos. Eso se analiza cada verano en la comisión de conciertos y nunca ha habido problemas».