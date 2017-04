Solana lamenta que la oposición esté de perfil ante la situación de escarnio en el Consistorio pacense

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, María José Solana, ha lamentado y ha acusado a los grupos de la oposición de que se mantengan de perfil ante la situación de "escarnio absoluto" en el consistorio en relación a las distintas informaciones aparecidas sobre el mismo y políticos o trabajadores municipales en redes sociales.

"Una situación absolutamente de escarnio absoluto sin ningún tipo de matices en todo un Ayuntamiento de Badajoz, en todos los responsables políticos, en todos los gestores, en todo aquel que, por lo que sea, pasó por delante en algún momento de esta casa, aunque solo fuese caminando", ha afirmado Solana sobre dicha circunstancia.

Al mismo tiempo, ha lamentado que "se está sometiendo a una lapidación absoluta" y que, por parte de todos los grupos políticos, "lo que tenía que existir es una absoluta lealtad y formalidad ante algo que es, realmente, una barbaridad y una salvajada", pero que "no solo se mantienen de perfil" y "no solo se utiliza políticamente una situación que es única en España".

"Además se cuestiona el trabajo, o sea ya no hay suficiente con acudir a la figura del político o a la figura del funcionario, ahora ya vamos a acusar a figuras dentro de lo que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de estar funcionando de manera incorrecta", ha agregado María José Solana.

Así se ha pronunciado Solana a preguntas de los periodistas sobre la Comisión extraordinaria de Asuntos Generales y Régimen Interior solicitada por el PSOE sobre "documentos públicos" del ayuntamiento aparecidos en redes sociales y que el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, haya criticado que su nombre aparece en unas "conversaciones" en Facebook con "el sello de la Policía Local".

Responsabilidad política y personal

A este respecto, ha reconocido que, como primera teniente de alcalde, esta situación le resulta paradójica y ha sostenido que, en su opinión, la responsabilidad política y personal va "mucho más allá de unos titulares y de hacer de esto una gestión electoral de la situación".

En el ayuntamiento, ha insistido, hay unos ataques que exigen una investigación y no se ha atacado a ningún grupo político ni se ha acusado a ningún grupo político de estar detrás.

No obstante, ha apuntado en relación a Cabezas y a que su nombre "aparece en una investigación de forma absolutamente tangencial" y "sin ningún tipo de acusación" que "cualquiera" de los concejales puede aparecer y que ha interpelado si éstos deben "considerar que forma parte de una investigación espuria".

"¿También vamos a poner en cuestión la investigación policial?", se ha preguntado Solana, que ha matizado que le parece realmente execrable que se haya hecho un uso político de esta cuestión y que ahora finalmente se de un salto cualitativo a este tema.

Además, ha sostenido, un debate político "no tiene nada que ver con amenazar, con acusar de delitos, con amenazar a las familias" o con "cuestionar la formalidad y la honestidad de nadie" y ha defendido que esto último "tiene que ver con la psicopatía y con el delincuente" y que "eso se ampare" como un debate político le parece "gravísimo".

En este contexto y sobre la Comisión extraordinaria de Asuntos Generales y Régimen Interior solicitada por el PSOE en torno a este tema, la portavoz del equipo de gobierno ha expuesto a los periodistas: "la gestión electoral de las circunstancias tórpidas, todas aquellas que se quieran hacer, ya como comprenderán en estos casos ya me ratifican, no me sorprenden".

"Qué se le puede pedir sobre el respeto a la imagen de una ciudad cuando no se está teniendo respeto ni al entorno más cercano", se ha preguntado, para agregar que, en todo caso, el derecho soberano del PSOE es acudir o no a comisiones.