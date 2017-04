Cabezas pide a los concejales de C's que salven a la ciudad de un alcalde como Fragoso

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido a los dos concejales de Ciudadanos en el consistorio, Luis García-Borruel y Julia Timón, que salven a la ciudad de un alcalde como Francisco Javier Fragoso, "dañino" y que es un problema para la misma.

En una rueda de prensa sobre temas de actualidad local, Cabezas se ha preguntado si Borruel y Timón confían en Fragoso como alcalde, si no consideran indecente que Fragoso "incumpla su palabra" a la hora de asumir los puntos de los dos pactos acordados entre PP y Cs y, de considerarlo indecente, si "no va a tener sus consecuencias".

También ha interpelado si ambos concejales de Cs no consideran indecente que Fragoso "hurte al resto de grupos políticos el presupuesto del 2017" cuando los tres portavoces de la oposición quedaron en negociar estas cuentas de manera conjunta y si no consideran indecente que al alcalde le de igual que la oposición no le autorice modificaciones presupuestarias en pleno.

"El señor Borruel y la señora Timón hasta dónde van a aguantar a un alcalde que humilla a la oposición, que manipula la realidad de la ciudad, que miente a sabiendas, que no tiene respeto a nada ni nadie, que su único objetivo es sumar días en el sillón de la Alcaldía", ha aseverado, para criticar la gestión "deleznable" de Fragoso y que "utiliza" los recursos del ayuntamiento "en guerras personales" y su cargo "para reafirmarse y para remarcar su prepotencia".

Ante ello, Cabezas les ha pedido a Luis García-Borruel y Julia Timón que "salven a la ciudad de este alcalde tan dañiño para Badajoz" porque "en su mano está reconducir la situación" y que "si no coinciden en este diagnóstico" que se lo digan.

Al respecto, ha dicho que entiende que "no hace falta el fallo" de la denuncia interpuesta por el PSOE relativa a los presuntos cobros irregulares en los poblados y ha comentado sobre la misma que "está en los juzgados" y que, después de cuatro semanas, es "muy sorprendente" que no le hayan llamado "ni para ratificar la denuncia".

Cayetano Polo

Cabezas también ha tenido palabras para el secretario de Organización de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, al defender que al también portavoz de la formación naranja en el consistorio de la capital cacereña y asalariado del Partido Popular puesto que está liberado en dicho ayuntamiento "le gusta entrometerse en la vida municipal del Ayuntamiento de Badajoz" y en la moción de censura que prepara contra Fragoso.

También ha apuntado que la idea que pueda tener Polo de lo que está pasando en Badajoz seguramente que dictará muchísimo de lo que piensan los concejales del consistorio de la capital pacense y que el secretario de Organización de Cs Extremadura "tiene serios problemas para percibir la realidad de Cáceres, como para ser un analista agudo de la realidad de Badajoz".

En todo caso, ha dicho que le "sorprende" que Polo se manifieste "como habla un señor que no decide nada con respecto a la moción de censura", algo en lo que "es un cero a la izquierda" dado que "de tener algo que decir lo tiene que decir Ciudadanos Madrid y no él". "Como le dijo el Rey a Hugo Chaves: 'cállese la boca ya de una vez por todas'", ha aseverado, para aconsejar a Polo que se "centre" en Cáceres.