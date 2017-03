La cantera del canto lírico toma la alternativa

Sara Garvín tiene seis alumnos. Apretando mucho el horario, podría enseñar a uno más. El Aula de Canto del Conservatorio Superior es como un centro de alto rendimiento. Trabajan de forma intensa el instrumento más antiguo: la voz humana. Sara moldea a los futuros tenores y sopranos a base de clases técnicas y horas de canto. La cantera de la lírica de la ciudad sale hoy a escena en la Biblioteca de Extremadura de la Alcazaba. Una hora y diez minutos con óperas, zarzuelas y temas en alemán y francés.

LOS DATOS uFecha y hora. A las 12.30 horas. En la Biblioteca de Extremadura de la Alcazaba. uRepertorio. Obras de Mendelssohn, Brahms, Schumann, Ravel, Debussy, Mozart, Puccini, Torroba o Caballero, entre otros grandes compositores, y estarán acompañados por los pianistas Eduardo Moreno y José Beltrán.

El Ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Filarmónica ha guardado en esta edición una oportunidad para conocer el trabajo de los alumnos de esta disciplina tan minoritaria.

Parte del repertorio de hoy lo trabajan durante todo el curso, pero los verdaderos sacrificios empezaron hace un mes. Cuidarse la voz es fundamental siempre para ellos, pero ahora es vital. Sara Carmona es la soprano de tercer curso, tiene veinte años y en la última semana ha tenido que mantener un horario de sueño más estricto. «No se trata de dormir más, sino de mantener una rutina tanto en el horario de estudio como en el de descanso». Ahora se cronometra el tiempo de canto para no excederse. «Esta semana no he pasado de las dos horas por día».

Cursó grado medio de piano, cantaba en el Coro Amadeus y recibía clases de María Coronada. Entonces solo lo hacía por afición, pero después de escuchar a Sara Garvín en un concierto decidió dar el salto para profesionalizarse. Le apasiona cantar el Morgen de Strauss. «Me encanta cantar en alemán. Es lo que más hago».

Su compañero Sergio Fernández prefiere el francés y siente predilección por la zarzuela. Maestro de música en un colegio, bailarín y psicopedagogo, asume las limitaciones que le pone la edad -36 años- y el trabajo. «Yo he estudiado dos carreras y ahora estoy en el conservatorio. Esto es infinitamente más exigente. Tienes que mostrar tu evolución cada semana».

La llegada de Sara al conservatorio fue clave también para su paso al superior. «En los conservatorios tú no eliges un instrumento, quieres un profesor».

Daniel Izquierdo es el más joven del grupo. Veinte años y estudia Primero. En Plasencia varios profesores le recomendaron el aula de canto de Sara. «Me decían que podía avanzar mucho». Empezó con el piano de niño, pero se cambió al canto después de presenciar un concierto del coro de Plasencia.

Como sus compañeros, lleva el último mes con horarios muy severos para no agotar la voz. «No se trata solo de llegar bien, sino de aprovechar al máximo los ensayos y los trabajos previos».

Hasta ahora, su recital más especial fue el que ofreció la primavera pasada en la despedida del conservatorio de Plasencia. «Ha habido algunos muy importantes, pero en este caso se trataba de cerrar una etapa y empezar otra».

En el grupo también trabaja Alexandra Martín. Después de dos años sigue notando el contraste térmico entre El Hoyo de Pinares, en Ávila, y Badajoz. Repite la misma fórmula. Aquí el único secreto pasa por evitar trasnochar, coger frío y no pasarse con los esfuerzos en los ensayos. Su adaptación, recuerda, fue bastante sencilla porque tuvo de profesora a una compañera de estudios de Sara Garvín. «Cuando alguien viene de la misma escuela, todo es más fácil, la técnica de estudio es la misma». El grupo lo cierra la soprano Begoña Alba.

Para los cinco jóvenes, el recital de hoy lo ven como una forma de mostrar a los demás su trabajo diario. «Es una motivación saber que lo que hacemos aquí se puede poner delante de un público real», sentencia Alexandra.

En esta edición del ciclo de Jóvenes Intérpretes se han programado siete recitales de diferentes formaciones y solistas. En total, participarán más de una treintena de jóvenes hasta el mes de mayo. Todos los músicos estudian en los dos conservatorios de la Diputación.