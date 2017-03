Badajoz baila con Brasil y exporta música al Líbano

Unos vienen y otros se van. Esta semana Badajoz está de viaje de ida y vuelta. Ha recibido la visita de una bailarina y cantante brasileña y se ha anunciado que la música de sus jóvenes llegará hasta el Líbano. O lo que es lo mismo, Regina do Santos ha bailado en la Feria de los Mayores y la Orquesta Joven de Extremadura ha presentado su gira por Beirut.

El ritmo brasileño lo puso ayer la cantante y bailarina Regina Do Santos. La televisiva artista actuó en la Feria de Mayores de Extremadura que se celebra desde el jueves y hasta mañana en Ifeba y que atrae a miles de personas de toda la región. Además de dar espectáculo con su particular cabaret, Do Santos se dejó ver por la ciudad. Paseó por el centro durante la mañana, desde la Plaza Alta a Menacho y se fotografió con varios vecinos.

La macroreunión de los mayores extremeños ha tenido que compartir protagonismo esta semana con los más jóvenes. Lucha de generaciones. Esto se debe al logro de la Orquesta Joven de Extremadura que ha sido seleccionada para representar a España en el Festival de Música Internacional Al Bustan. Este evento tendrá lugar del 15 al 20 de marzo en Beirut, en el Líbano. Allí los músicos extremeños mostrarán su talento en cuatro conciertos distintos.

Entrega de premios en Promedio. :: hoy

Hasta el Líbano se desplazará una plantilla de 70 músicos. Estos días están concentrados en Badajoz para llevar a cabo la preparación a las órdenes de sus directores asistentes Salvador Vázquez y Jaume Blai. Tras esto se trasladarán a Beirut para vivir 10 días en el festival bajo la batuta del italiano Gianluca Marcianó.

Policías y médicos

La Coctelera esta semana también ha tenido que hacer hueco a dos colectivos importantes, o más bien, imprescindibles. Los médicos y los policías. Ambos grupos han tenido sus momentos estos días. En el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz se ha constituido la nueva Comisión Deontológica. Tendrá un periodo de vigencia de cuatro años y estará presidida, de nuevo, por Mariano Casado, médico especialista en Medicina Forense. Asimismo, repiten todos los cargos del anterior equipo, por lo que la actual comisión estará compuesta por los doctores Inés Alejandro, Rafael Fernández de Soria, Manuel Rodríguez Morujo, Francisco Solano, Félix Suárez, Francisco Vaz Leal, Esther Pérez Lucena, Enrique Galán y Manuel Santiago Robles Marcos.

En cuanto a la policía, la reunión ha sido sobre el juego. En concreto, la Policía Nacional y la Asociación Española de Casinos de España celebraron el jueves en Badajoz la X Jornada sobre Seguridad en Casinos de Juego. A esta reunión, que fue en las instalaciones del Complejo Gran Casino de Extremadura, acudieron representantes de los casinos en funcionamiento en España y de las unidades adscritas de la Policía Nacional de todo el país.

Y ha habido mucho más. Poesía en el Ateneo, cientos de homenajes a las mujeres, la presentación del logotipo del futuro Museo de la Ciencia y la Tecnología de Badajoz, que no tiene proyecto, pero si una imagen para promocionarlo. También ha habido cuentos en portugués en la Biblioteca de Santa Ana o la clausura del ciclo musical Juan Vázquez en la Diputación Provincial.

El reciclaje ha ocupado su propio espacio. El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, ha entregado los premios del concurso escolar ‘Reciclaje práctico’, en el que han obtenido el máximo galardón unos muñecos invisibles elaborados en papel y una regadera ecológica. Al certamen, que cerró su segunda edición, han concurrido un total de 118 trabajos de alrededor de 300 alumnos procedentes de 18 colegios e institutos.