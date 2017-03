«No aprendemos de los errores, hoy hay muchos como el emperador Cómodo»

Ni jugando en casa se relaja. A sus 50 años, José Vicente Moirón habla con vehemencia de su profesión. Se considera un actor de 'pico y pala' que valora el reconocimiento del público porque no olvida que viene de San Roque, de cuando el COC era el cine Avenida y había que subirse al escenario con una mano delante y otra detrás. Ahora compagina la interpretación con la producción -«Al menos puedo elegir algunas cosas, pero no todo lo que me gustaría»-. Mañana aterriza en el López con Marco Aurelio, el montaje que cerró el último Festival de Mérida.

A TENER EN CUENTA uObra. Marco Aurelio. Jueves 9 de marzo a las 21.00 horas en el López de Ayala. Butaca de patio: 12 euros. Anfiteatro: 10 euros. uReparto. Vicente Cuesta, José Vicente Moirón y María Lama. Director, Eugenio Amaya. uTexto. Agustín Muñoz Sanz, Miguel Murillo Gómez y José F. Delgado.

Aquí juega usted de local. Tiene al público de su lado.

Por eso todo es más complicado. Viene gente que te conoce desde hace tiempo y te sigue. Y precisamente a ellos son los que uno no quiere fallar nunca.

¿Cómo se adapta un trabajo diseñado para Mérida a un recinto cerrado?

Marco Aurelio se empezó a ensayar aquí, en el López. En realidad nos tuvimos que adaptar después al Teatro Romano. Ahora volvemos a los orígenes. Creo que aquí se notan más los matices, no hay que ser tan grandilocuente como en el Teatro Romano. El público percibe mejor el trabajo de los actores. El cambio es mínimo. Afecta, sobre todo, al coro.

¿Por qué se empeña Cómodo en no ser como su padre?

Es un personaje malvado. No solo porque desea la muerte de su padre para llegar al poder, sino porque destierra su sabiduría. Me llama la atención su torpeza. Tenía ejemplos muy buenos para gobernar. Marco Aurelio siempre decía que era posible vivir sin ostentación. Sin embargo, Cómodo gastó todo el dinero de los tributos en festejos. Sabía que la ruina de su pueblo también era la suya, pero la soberbia le cegó. Como actor, este personaje es un regalo. No empatiza tanto con el público como Marco Aurelio, pero es muy rico.

Este año le hemos visto también 'Contra la Democracia', un texto de Esteve Soler que muchos lo identifican con el movimiento 15M. Es fácil hacer un paralelismo entre la Roma del año 180 con el mundo actual.

Es muy fácil porque, desgraciadamente, los seres humanos somos muy torpes. Los problemas de entonces son los mismos que hoy. Cierre de fronteras, corrupción. No aprendemos de los errores, hoy hay muchos como el emperador Cómodo. Siguen gobernando déspotas y corruptos y la gente los aclama.

Otro tema interesante en la obra es el conflicto entre la ciencia y la magia.

En eso tampoco hemos cambiado mucho. Las epidemias de peste no remitían y preferían acudir a lo espiritual. Muchos enfermos de hoy también acuden a terapias alternativas cuando ven que la medicina no les sana. Es el eterno conflicto entre lo físico y lo espiritual.