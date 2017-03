El Consistorio estudia qué parte paga de la reforma de Sinforiano Madroñero

Primero cambiaron los resaltes para reducir la velocidad y después las bandas que dividen los carriles. Son los cambios efectuados sobre la reformada avenida Sinforiano Madroñero, inaugurada hace apenas dos meses. Por el momento, el concejal de Infraestructuras, Jesús Coslado, asegura que no se van a efectuar más cambios. Ni se pretenden alterar los carriles, que pasaron de cuatro a seis, ni los aparcamientos en espiga, los primeros de la ciudad.

La pregunta es cuánto ha costado todo esto al Ayuntamiento, y si este asumirá económicamente todos los cambios de una obra que inicialmente estaba presupuestada en 108.107 euros.

El concejal de Infraestructuras, Jesús Coslado, explica que el Ayuntamiento aún no ha abonado la obra y está pendiente de dos informes que determinen qué errores dependen del Ayuntamiento y cuáles a la empresa adjudicataria, Mesasol Uno SL. «Aún no tenemos clara la liquidación de esta actuación, aún no se ha pagado. Estamos pendientes de unos informes, uno técnico y otro de la Intervención, para determinar qué parte corresponde pagar al Ayuntamiento y qué parte a la empresa». Esto es, qué fallos corresponden al diseño y cuáles al suministro. A principios de semana, el concejal dijo a HOY que el Ayuntamiento asumiría el último cambio, el de los captafaros, aunque ahora está en estudio.

En diciembre comenzaron las obras de remodelación del tráfico para incorporar el carril bici a la circulación dentro del plan de impulso a la economía local.

El primer cambio llegó a los diez días de que la empresa encargada de esta obra colocase los cojines de calmado delante de los pasos de peatones para reducir la velocidad. A las numerosas quejas ciudadanas se sumó el informe que la Fiscalía de Tráfico pidió a la Policía Local sobre estos dispositivos, al recibir el atestado de un accidente de tráfico sufrido por un motorista al intentar rebasar el resalte. Entonces, se quitaron todos los cojines y se sustituyeron por bandas reductoras, que en el carril 30 se parten para facilitar la circulación de ciclistas y motoristas.

En los últimos días, buena parte de esas bandas de goma colocadas para separar el llamado carril 30, que comparten bicicletas, autobuses y vehículos y que discurre en los tres tramos de la avenida, se habían desprendido de la carretera por uno de los laterales. Esto implicaba un peligro para la circulación, sobre todo, de los ciclomotores. Por este motivo, el Consistorio inició esta semana la retirada de las bandas que estaban sueltas.

Jesús Coslado explicó ayer que estas bandas revientan al no soportar el peso de los autobuses y por este motivo se han roto en las distintas zonas en que los buses tienen que cambiar de carril. Además del tráfico intenso que soporta la avenida.

En lugar de reponer estas bandas, el Ayuntamiento ha decidido sustituir las bandas por los llamados captafaros, más conocidos como «ojos de gato». Se trata de pequeñas piezas cuadradas y que reflectan la luz, que se utilizan desde hace años en las carreteras para delimitar los arcenes y en algunas avenidas. De hecho, los captafaros están colocados en la propia avenida Sinforiano Madroñero y son especialmente útiles de noche porque mejora la visibilidad de la señalización con pintura.

La reordenación del tráfico de Sinforiano Madroñero comenzó en diciembre y tenía que terminarse antes del 31 del mismo mes porque estaba financiada con el remanente de tesorería del año anterior. La obra tenía un presupuesto inicial de 108.107 euros que, según dijo ayer el concejal, no se ha abonado.