Dos detenidos mientras rompían con una maza la puerta de un bar con la intención de robar

PERO SI LA POLICIA LOCAL ESTA DE BAJA EN CARNAVALES ??????

LA ORGANIZACION DE LOS DESFILE DE PEQUEÑOS, MAYORES, Y SAN ROQUE, LA SEGURIDAD CIUDADANA, SEGURIDAD VIAL, MOLESTIAS VECINALES, CONTROL ESTABLECIMIENTO PUBLICO, INSPECCIONES EN VEHICULOS SANITAD ETC LO HACE NO SE LOS TRABAJADORES DE TURISMO NO YAYAYAYAYA. EL TIEMPO PONE A CADA UNO EN SU SITIO Y LA REALIDAD ESTA AQUI Y LO QUE NO SALE EN FINNNN SEGU TRABAJANDO EN SILENCI Y SIN PERSONAL BUEN TRABAJO Y LEÑA AL INFRACTOR