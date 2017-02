Cordero: "Presentar la moción en 2018 sería una operación de cara a la galería"

Sí a la moción de censura siempre que venga acompañada de un mayor compromiso por parte de la Junta de Extremadura y siempre que salga adelante este año. Es la postura de Remigio Cordero, portavoz de Recuperar Badajoz, quien cree que «presentar la moción en 2018 sería una operación de cara a la galería», dado que en 2019 se celebrarán elecciones.

Ya que el PSOE municipal requiere del visto bueno de la Ejecutiva regional (y, por tanto, de Guillermo Fernández Vara), Cordero cree que exige más implicación por parte del Ejecutivo regional en la ciudad para apoyarla. «Ha quedado claro que la aprobación de la moción por parte del PSOE no es local. «Por tanto, el PSOE regional no puede solamente permitir la moción, sino que tiene que comprometerse con la ciudad», añade.

Remigio Cordero valora, no obstante, que Ricardo Cabezas se convirtió en candidato al ganar unas primarias y relaciona la situación con el debate actual interno en el PSOE, donde una parte es más proclive a pactar con Podemos y otra con el PP. «Mi impresión es que en la ciudad de Badajoz es más proclive a pactar con Podemos que con el PP, pero es solo mi impresión», remarca.

Más de dos meses

Podemos fue el primer grupo que reconoció a HOY que había iniciado los contactos para negociar la moción de censura antes de Navidades. Ayer explicó que no está cansado porque hayan pasado dos meses y medio y la moción aún no se haya presentado.

Remigio Cordero señala a la inacción y errores del alcalde Fragoso para argumentar la moción de censura. Recuerda que Podemos fue el único partido que alegó al pliego de condiciones que rige el macroconcurso para cambiar el alumbrado tradicional a ledes. La comisión jurídica de Extremadura (antiguo Consejo Consultivo) anuló la licitación recientemente porque no permitía a las empresas presentar ofertas económicas. Fragoso había aprobado ese pliego en Pleno en solitario, con la oposición en contra. Cordero critica también que la Inmobiliaria Municipal esté parada.

Cordero considera que la situación se ha vuelto «insostenible» porque el alcalde no les ha entregado aún el borrador de presupuestos. «Es incomprensible que a finales de febrero aún no haya presentado el borrador», valora. Dice que la falta de diálogo de Fragoso hace que los tres grupos de la oposición se unan cada vez más. «Van surgiendo temas y se estancan porque el alcalde no acepta consensuar con nosotros. No sé dónde va a llevar esta situación».

Así que Remigio Cordero no duda sobre el apoyo a Cabezas. «El PSOE ha tomado la iniciativa y nosotros estamos comprometidos. En el momento en que veamos que la moción puede prosperar lo someteremos a consulta entre nuestros inscritos».