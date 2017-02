El aeropuerto de Badajoz recupera la normalidad tras la mañana de niebla y polvo africano

El aeropuerto de Badajoz ha recuperado la normalidad este mediodía del viernes después de que la densa niebla y el polvo en suspensión que cubría la ciudad hayan desaparecido. El vuelo que debía llegar a la ciudad desde Barcelona a las 9.45 horas ha aterrizado finalmente a las 14.30 horas, y media hora después han partido los viajeros que esperaban desde primera hora de la mañana para volar a la ciudad condal.

Un poco antes, a las 13.35 horas, ha tomado tierra el vuelo procedente de Madrid, que también ha podido iniciar poco después el viaje de regreso a Madrid.

Lo sucedido este viernes en el aeropuerto de Badajoz no es habitual, pero sí ocurre cuando las circunstancias atmosféricas son desfavorables. Esta mañana no se descartó que si la situación no mejoraba, el vuelo podría ser cancelado.