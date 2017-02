Las bicis con motor son equiparables a las motos, según la Fiscalía de Tráfico

Un vecino de Badajoz de 40 años de edad fue ingresado durante la madrugada del miércoles al jueves en el hospital Infanta Cristina después de que su bicicleta, a la que había sido acoplado un motor de explosión, chocara contra un árbol.

El accidente se produjo a las 3.50 de la madrugada en el Puente Real, cuando se dirigía hacia la avenida de Elvas. En ese momento perdió el control y después de chocar quedó tendido en el suelo.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron los servicios médicos y también un equipo de atestados de la Policía Local que sometió al accidentado a un test de alcoholemia en el que se comprobó que triplicaba la tasa permitida.

En la Ley de Seguridad Vial se recoge que conducir una bicicleta después de haber ingerido alcohol acarrea automáticamente una sanción administrativa de 500 euros.

El fiscal de Tráfico, Diego Yebra, ha confirmado que la obligación de someterse a la prueba de alcoholemia existe para los ciclistas y también para los jinetes, aunque en ningún caso se les puede imputar un delito contra la seguridad vial, algo que queda reservado para los conductores de vehículos a motor y ciclomotores.

Sin embargo, desde la Fiscalía de Tráfico se advierte también de que una bicicleta comienza a ser considerada un ciclomotor en el momento en el que se le coloca un motor de combustión. «La definición dice que un ciclomotor es un vehículo de dos o tres ruedas con una cilindrada inferior a 50 centímetros cúbicos o con un motor eléctrico superior a 4 kilovatios».

Por tanto, el usuario de un vehículo de este tipo podría ser acusado de un delito contra la seguridad vial por consumo de alcohol que se castiga con trabajos en beneficio de la comunidad, multa o incluso pena de cárcel en los casos más graves.

Además, el uso de una bicicleta con motor en una vía pública exige contar con una autorización de Industria. Para obtenerla hay que llevar el vehículo a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y solicitar la correspondiente homologación.

Ese uso como ciclomotor exige el cumplimiento de numerosas exigencias, entre las que figuran contar con matrícula, luz de cruce, luz de posición trasera, luz de frenado, y tres tipos de catadióptricos (reflectantes): uno trasero no triangular, otros en los pedales cuando estos existan y no sean retráctiles, y unos terceros laterales no triangulares.

Licencia y seguro

Además, la utilización de un vehículo de este tipo exigiría tener la correspondiente licencia de conducir. No poseerla conlleva una sanción administrativa y también un delito contra la seguridad vial.

Desde la Fiscalía se indica igualmente que estas bicicletas modificadas exigen al propietario suscribir un seguro obligatorio que haga frente a las posibles responsabilidades que se deriven de los accidentes que puedan producirse durante su uso.

La sanción por no suscribir un seguro para un ciclomotor asciende en la actualidad a 1.000 euros mientras que para las motos que superen los 50 centímetros cúbicos la sanción es de 1.250 euros.

Tras hacer estas consideraciones, el fiscal advirtió del riesgo que tiene la utilización de estos vehículos y alertó de los problemas legales y administrativos que acarrea.

En este caso, la bicicleta que sufrió el accidente llevaba incorporado un motor que puede conseguirse en el mercado por unos 150 o 200 euros. La compra de este dispositivo no resulta complicada aunque sí su montaje, puesto que el sistema se compone de decenas de piezas.

Yebra insiste en que las bicicletas con motor, a efectos legales, dejan de ser consideradas bicicletas para convertirse en ciclomotores. «Las dudas surgen con las bicicletas eléctricas, los nuevos aparatos segway y las ruedas eléctricas en las que van los niños, que no tienen categoría de ciclomotor».

En esos casos no existe la exigencia de contar con seguro ni con licencia de conducir, pero cuando se produce un accidente el usuario debe hacer frente a las posibles responsabilidades económicas o penales que puedan derivarse, por ejemplo, de un atropello con herido.