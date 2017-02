El anuncio de moción "afecta" a los funcionarios del Consistorio, según Fragoso

Curioso. He hablado con algunos funcionarios del Consistorio y me dicen que "que ganitas tienen de que salga adelante la moción". Veo que no los tienes acongojados a todos, Fran. Perdona que te tutee, me lo pediste en tu última campaña, sí, con esa chapita azul en la chaqueta que ponía "Fran no se qué". ¿Recuerdas? Yo sí.