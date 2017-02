B-adajoz no se moja con la moción de censura

Ni sí ni no. HOY abre el debate de la moción de censura a los colectivos que intervienen en la actualidad de Badajoz: los que critican las decisiones de Fragoso, los que exigen mejoras para la ciudad, los que convocan a los ciudadanos y encuentran respuesta. Y la contestación de la mayoría es que no se mojan. No dicen si les parece bien o mal una moción de censura que arrebate la Alcaldía a Francisco Fragoso y que erija a Ricardo Cabezas como regidor.

La pregunta es clara. ¿Está usted a favor de una moción de censura que saque de la Alcaldía a Francisco Fragoso y que el socialista Ricardo Cabezas sea alcalde? Las respuestas posibles son sí, no, me da igual. Y por qué.

Antonio Manzano fundó su propio partido para las últimas elecciones municipales: Badajoz Adelante. A pesar de que no consiguió los votos necesarios para convertirse en concejal, rara es la semana en que no se pronuncia sobre asuntos de la ciudad. «Respeto a los grupos políticos y no estoy a favor ni en contra. Después de 20 años de gobiernos del PP, Badajoz necesita un cambio. Pero no sé si ese cambio debe efectuarse con una moción de censura. Lo prefiero en las urnas».

Una de las instituciones con más raigambre en la ciudad es la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Su presidente es Alfredo Liñán. «La Económica no debe decantarse», afirma tajantemente. Sin embargo, «si me preguntas como Alfredo Liñán, sí digo que me parece un disparate que puede costarle un disgusto a la larga al PSOE. No creo que los electores valoren el cambio de una persona por otra».

La Fundación Caja Badajoz es un símbolo en la ciudad. «No vamos a hacer declaraciones» es la respuesta que dan a la encuesta.

La Asociación Amigos de Badajoz es de las más combativas y consiguieron hacer valer su criterio sobre el polémico Cubo de Biblioteconomía en los Juzgados. «Nosotros tendríamos que convocar una junta directiva para acordar una respuesta. Como asociación, no podemos decir nada. Pero sí te digo como Manuel Márquez que no estoy a favor. Me parece más ruido que nueces y no veo que se den las condiciones ni los motivos para una moción de censura en este momento. Pero que quede claro que este no es el posicionamiento de la asociación, sino el mío particular», manifiesta su presidente.

Más joven que Amigos de Badajoz pero de igual proyección pública es la Asociación Cívica. Su presidente es José Manuel Bueno. «Ni sí, ni no. Nosotros estamos a favor de que la ciudad funcione y ayudar en lo que podamos. La mejora de la ciudad es necesaria, pero no hay que cambiar al alcalde. Nos gustaría un pacto real por la ciudad entre los distintos concejales que han elegido los ciudadanos para sacar los proyectos adelante».

Los comerciantes de Menacho luchan cada día por un reto: mantener sus tiendas abiertas. Esperan apoyo por parte del Ayuntamiento y se han reunido tanto con Fragoso como con Cabezas, por separado, para explicarles sus necesidades. «Nosotros políticamente no vamos a entrar en esta cuestión. Pero sí queremos transmitir que la ciudad no se puede parar ahora. Estar como estamos en la actualidad, y que ahora se pare durante meses, pues no lo vemos. Creo que una moción de censura puede retrasar los planes que tiene la ciudad. A ellos, a los dos, les hemos trasladado las mismas ideas. Cuando Cabezas ha ido a hablarnos de la moción de censura le hemos dicho que eso no era nuestro negociado», explica el presidente de los comerciantes, Félix Retamar.

El empresariado pacense, agrupado en Coeba, tiene en Emilio Doncel a su presidente. «Me da igual quién gobierne, solo pido que tenga políticas efectivas para la ciudad y el empresariado. Es más un tema interno que lo que nos pueda suponer a los que estamos fuera».

En una ciudad con domingos de tiendas cerradas, la mayor atracción son los partidos del CD Badajoz. El equipo reúne 2.200 abonados. Su presidente es Pablo Blázquez. «El Badajoz siempre ha vivido al margen de la política. Lo nuestro es el deporte y tener buenas relaciones con toda la ciudad».

Uno de los colegios profesionales con mayor presencia social es el de los farmacéuticos. Su presidente es Cecilio Venegas, que no se decanta por el sí a la moción ni tampoco por el no. «Por estatutos somos apolíticos y aconfesionales. No nos inmiscuimos en la vida política local ni tampoco autonómica como tampoco aceptaríamos que el alcalde o los concejales vinieran a opinar sobre quién debe gobernar el Colegio de Farmacéuticos», afirma.

Menos aún se mojan los representantes en la ciudad de los grandes sindicatos.

«Tengo responsabilidades en una organización con representantes de todos los partidos. Por tanto, no me pronuncio sobre estrategias de partidos en el Ayuntamiento». Es la respuesta de Julián Carretero, secretario general de CC OO. En la misma línea se pronuncian desde UGT. Su secretario institucional es Francisco Morcillo, quien asegura que «desde UGT no estamos ni a favor ni en contra».

La Universidad es el mayor foco de conocimiento de la ciudad. Tampoco se posiciona. Fuentes de la institución académica se negaron a que el rector, Segundo Píriz, opine sobre la posibilidad de que cambie el alcalde de la ciudad con más universitarios de la región. «Respetamos el debate público, pero no podemos opinar nada como institución».

Estos días de Carnaval son un ajetreo para el presidente de la Falcap, la federación que agrupa a las federaciones de la mayor fiesta que organiza el Ayuntamiento. Luis Pajares no quiere opinar. «La Falcap siempre se ha mantenido neutral. No hablamos ni de políticas ni de equipos de gobierno. No haremos comentarios sobre este asunto porque no atañe al Carnaval», argumenta.

De una forma muy similar habla Cayetano Barriga, que es el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Badajoz. «Nuestra labor es trabajar por la Semana Santa y lo hemos hecho con muchos alcaldes desde Manuel Rojas, después con Gabriel Montesinos y Celdrán, y ahora con Fragoso. El Ayuntamiento ha colaborado bien en los últimos años y estamos convencidos de que cualquier gobierno municipal apoyará la Semana Santa. Nosotros trabajamos al margen».

El Club Taurino agrupa a unos 150 aficionados en la ciudad. Su presidente es Mateo Giralt, que no se muestra a favor de la moción de censura. «Me parece que están enredando. Ninguno se merece estar ahí», reflexiona.

Los vecinos

Desde la Asociación de Vecinos de Santa Marina tampoco quieren entrar en política. Se trata de una zona que tradicionalmente confía en el PP, y lo hizo en las últimas elecciones municipales. Entonces consiguieron 3.851 papeletas frente a las 872 del PSOE. Francisco Crespo es el presidente de la asociación de vecinos. «No queremos participar en el juego», dice. «Pero yo, a título particular, creo que tiene que gobernar el que ha ganado las elecciones», dice Francisco Crespo.

La asociación de vecinos de Pardaleras es una de las más reivindicativas. Su presidente es Juan José Martín. «Como asociación de vecinos, lo que queremos es que el alcalde nos atienda y cumpla con los barrios. No entramos en política, nos da igual que esté uno u otro. Tenemos que representar a todas las sensibilidades. Somos reivindicativos con el PP en el Ayuntamiento como con el PSOE en la Junta».