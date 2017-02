Vecinos que dieron dinero para el parking Conquistadores tendrán que volver a pagar

Varias personas que dieron una señal para reservar una plaza en el nuevo aparcamiento subterráneo de la plaza de Conquistadores han denunciado que la nueva concesionaria de este aparcamiento municipal les quiere cobrar el importe completo de la plaza sin tener en cuenta el dinero que ya han abonado.

El encargado de poner voz a la queja es Francisco Sánchez Otón, un vecino de la calle Agustina de Aragón que el 24 de noviembre de 2009 entregó 5.800 euros a la empresa Parking conquistadores S. L. como «pago parcial por la cesión del derecho de uso de una plaza de garaje».

Este jubilado vive a solo 50 metros de la rampa que da acceso al aparcamiento subterráneo que se construye desde hace una década en un terreno de propiedad municipal situado junto al centro comercial de El Corte Inglés.

Cuando comenzó la obra, él fue uno de los residentes que solicitó una de las plazas que se ponían a la venta para su disfrute durante un plazo de 40 años. Fruto de ello, su nombre apareció junto al de otros 142 solicitantes en la lista donde se incluyó a los 143 vecinos que tenían garantizada una de esas plazas.

Ese listado fue hecho público en 2009 y poco después se dirigió a él la empresa Parking Conquistadores S.L. para solicitarle el adelanto de 5.800 euros en concepto de reserva. «Incluso me dijeron cuál iba a ser mi plaza: la número 60», recuerda Sánchez Otón.

Todos los vecinos recibieron la misma solicitud de la empresa, pero muy pocos pagaron «porque desconfiaban». No fue el caso de Paco, que soñaba con tener por fin una plaza de estacionamiento a las puertas de casa. «Cuando yo compré el piso en 1979 vendían la plaza de garaje por 500.000 pesetas, pero yo no tenía ese dinero y me quedé sin ella».

El ingreso fue hecho en la cuenta que le indicaron, perteneciente a la empresa Mesas del Río por ser la concesionaria de esa obra municipal. Entonces nadie podía imaginar que la construcción se eternizaría y que siete años después la concesión pasaría a manos de Liberbank.

Todo ese proceso judicial fue seguido con interés por Francisco Sánchez Otón, que respiró aliviado al saber que la entidad bancaria se iba a hacer cargo de la obra y de la posterior explotación del aparcamiento.

Pierde los 5.800 euros

Pero su tranquilidad quedó rota cuando comprobó que Liberbank había comenzado a llamar a las 143 personas que aparecían en la lista de adjudicatarios confeccionada en 2009. «A mí no terminaban de avisarme y al final decidí ir a preguntar. En ese momento me dijeron que si quería la plaza tendría que pagar el importe íntegro, que es de 16.000 euros, que ellos no se hacían cargo de los 5.800 euros que yo había entregado».

Viendo que no le daban una solución decidió dirigirse al Ayuntamiento. Estaba convencido de que al tratarse de un aparcamiento municipal explotado en concesión sería defendido por el Consistorio. Pero la respuesta que ha recibido también es negativa.

Desde el Servicio de Patrimonio le indican que el Ayuntamiento «no tiene constancia fehaciente de la suscripción por Parking Conquistadores de ningún contrato de cesión de derechos de uso de plazas en el aparcamiento para residentes».

También le explican que la empresa concesionaria sólo estaba autorizada a recibir dinero en concepto de adelanto si previamente firmaba un seguro que asegurase esas cantidades. «El Ayuntamiento no autorizó a Parking Conquistadores a percibir cantidades anticipadas por la cesión de plazas de aparcamiento a residentes, ni se puede hacer responsable de las relaciones de Parking Conquistadores S.L. con terceros, ni mucho menos de las cantidades irregularmente entregadas por los cesionarios a aquél».

Por esta razón, el Ayuntamiento propone al perjudicado que ejercite frente a Parking Conquistadores las medidas judiciales o extrajudiciales a su alcance para reclamar la devolución del dinero «en caso de que se den los supuestos para ello».

En el escrito municipal también se deja claro que la nueva concesionaria del parking sólo se subroga en los derechos y obligaciones que figuran en el contrato de concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación del aparcamiento, por lo que no tiene responsabilidad alguna en los contratos que hubiera podido suscribir Parking Conquistadores S.L.

La respuesta municipal ha llenado de impotencia a Francisco Sánchez Otón, que ha querido hacer pública su situación porque entiende que en ningún caso puede ser el responsable de la situación a la que se enfrenta. «Yo confío en que el Ayuntamiento me dé una solución. El dinero que yo he pagado debe estar ahí, en la obra, y es el Ayuntamiento quien tiene que defender nuestros intereses».

La asociación de vecinos de Santa Marina confirma que el número de afectados por este problema puede ascender a diez y pide una respuesta. «Nosotros se le hemos transmitido a Liberbank y al Ayuntamiento lo ocurrido, deben ser ellos quienes den una solución».