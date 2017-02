Empresarios y sindicatos alertan de que la plataforma necesita el tren

«En este tema de la Plataforma Logística se lanzan las pelotas de ping-pong entre el PP y el PSOE (...) y la gente ya no se cree nada». El secretario general de CC OO, Julián Carretero, valora con esta gráfica descripción la situación que atraviesa la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, que sucesivamente se topa con obstáculos que impiden su materialización.

Los empresarios coinciden con Carretero en repartir la culpa entre PP y PSOE. «No ha habido eficacia, ni con los de antes ni con los de ahora». Lo dice el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

Así que tanto los representantes de los trabajadores como de los empresarios reparten la culpa entre los dos partidos, tanto el PP como el PSOE, en los continuos retrasos de una infraestructura que se conoció hace trece años.

Javier Peinado Creex Julián Carretero CC OO Teodoro Casares UGT «Extremadura no puede perder ningún negocio, la plataforma logística tampoco» «Esto viene de la machada de Monago de decir que Extremadura pagaba la plataforma logística» «La gente joven se tiene que ir de Extremadura para trabajar y los mayores tienen trabajos indignos»

HOY publicó el lunes que la Junta rescindirá el contrato para la redacción del proyecto y las obras de la terminal de mercancías prevista en el interior de la plataforma. La consejera de Medio Ambiente, Begoña García Bernal, explicó que al reactivar el contrato adjudicado hace dos años para iniciar las obras, han encontrado un informe de Adif que dispara el precio. Asegura que es indispensable romper el contrato y, posteriormente, licitarán de nuevo el proyecto y después la obra.

Desde CC OO y la Creex advierten -al igual que UGT- que la terminal de mercancías y el tren es necesario para que la plataforma tenga sentido.

Javier Peinado dice que la puesta de la primera piedra de la infraestructura por parte del PP hace casi dos años fue «una cacicada» y cree que el gobierno actual del PSOE podía haber detectado el nuevo problema en el proyecto hace meses. Para la patronal cada día que pasa se pierde una oportunidad. Sobre todo, porque los puertos atlánticos buscarán su alternativa y es posible que elijan Talavera de la Reina. Esa infraestructura, que puede ser complementaria con la de Badajoz, podría quedarse con el negocio si la de aquí sigue retrasándose.

Peinado subraya que la Plataforma Logística del Suroeste Europeo tiene una ubicación geoestratégica, en el centro del triángulo Madrid-Sevilla-Lisboa. «Pero no se ha hecho más». Añade que Extremadura no puede perder ningún negocio. Y este tampoco.

Por eso exige que la licitación del nuevo proyecto para la terminal de mercancías debe realizarse por urgencia y muestra su descontento porque continuamente con este proyecto, cuando se solventa un problema, surge otro. Por eso pide máxima información y diligencia.

En el mismo sentido se manifiesta Julián Carretero, de CC OO, quien mira atrás para buscar la explicación a lo que ocurre actualmente con la plataforma. «En Extremadura no tenemos capacidad económica para acometer una inversión de este tipo. Lo que nos encontramos ahora es producto de cuando Monago era presidente y dijo que Extremadura pagaría la plataforma. Cuando anunciaron esta infraestructura, el Gobierno central pagaba el 75% y la Junta solo el 25%. Y Monago lo cambió. Fue una machada de Monago para poner la primera piedra antes de las elecciones». Es la lectura que hace el secretario general de CC OO, que asegura que este proyecto no se ha gestado bien desde sus inicios y ha estado marcada por los tiempos electorales.

Insiste en que la plataforma tenía sentido con el corredor ferroviario de mercancías con los puertos portugueses y el tren mixto de mercancías y alta velocidad. Por eso conecta las últimas noticias de la plataforma con el hecho de que Monago reasignara los papeles de las administraciones en la plataforma de manera que la Junta se convirtió en promotora tomando el lugar que hasta ese momento había tenido la sociedad estatal Sepes. Y en ese momento, explica Carretero, Monago habló de la llegada del tren de altas prestaciones en lugar del AVE. Es en todos esos cambios donde Carretero encuentra el origen de lo que ocurre ahora.

«Aquello no fue serio ni ahora tampoco Vara está siendo serio porque no está contando toda la información». Y, avisa, los continuos retrasos y problemas en esta infraestructura generan frustración entre los extremeños, igual que ocurre con el ferrocarril. Añade que la estación del AVE tendría que ir en la frontera. «Pero ni está, ni se le espera». Considera que el tren es fundamental para la plataforma y deben ir parejos. «La plataforma tiene sentido con conexiones adecuadas e intermodales. Sin red de transporte, da la sensación que la plataforma es inservible».

Carretero no solo critica la postura de Vara y Monago. También la del alcalde, Francisco Fragoso. «Es tan responsable como Monago de que no haya nada. Ambos pusieron la primera piedra a pesar de que sabían que las obras no podían seguir».

Desde UGT reivindican que la plataforma se haga ya. Teodoro Casares es el secretario de Formación y Empleo del sindicato, y quien lleva directamente los asuntos relacionados con el tren. «Nosotros queremos que la plataforma se haga, se haga bien y se haga pronto. Si hay errores, que se corrijan».

Teodoro Casares añade que uno de los problemas que tiene Extremadura es la falta de infraestructura para dar salida a los productos hacia los puertos portugueses y a Madrid, como al resto de Europa. Insiste en que es necesario que se dé una respuesta y las infraestructuras salgan adelante. «Si los proyectos paran, la rueda deja de girar. Y aquí la gente joven se tiene que ir fuera a trabajar y los mayores tienen trabajos indignos», explica. Por eso es necesario que las infraestructuras, como la plataforma logística, salgan adelante.