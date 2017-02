El delegado territorial de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, ha negado la posibilidad de que la formación apoye ahora una moción de censura contra el alcalde de Badajoz, el popular Francisco Javier Fragoso.

Polo ha señalado que “Ciudadanos no apoya hoy una moción de censura en Badajoz” porque, a su juicio, no se dan las circunstancias que justifiquen la iniciativa que quiere liderar el portavoz socialista en el Consistorio pacense, Ricardo Cabezas.

Según ha indicado, sólo se debería dar este paso si hay desgobierno o corrupción en el Ayuntamiento, algo que “hoy por hoy no se da”. En segundo lugar, considera que el proyecto de ciudad de Ricardo Cabezas es “tan nulo como el de Fragoso”.

Respecto al primer punto, ha indicado que “cuando haya pruebas, cuando haya delito o corrupción hay que ir a la Fiscalía”. Pero a su juicio estos indicios no se anuncian, sino que se denuncian. En caso de que la justicia apreciara hechos concretos, entonces las circunstancias podrían cambiar.

Pero ha recalcado que “a Ciudadanos no se le convence ni con anuncios de mociones ni con anuncios de ir a la Fiscalía, ni con declaraciones en redes sociales; sino con hechos y realidades”.

Según ha afirmado, los concejales de Ciudadanos en Badajoz no han trasladado ni a la dirección regional ni a la nacional la posibilidad de que se presente una moción de censura, a pesar de que les han preguntado expresamente por esta opción. También ha indicado que la ejecutiva en Madrid, con Albert Rivera a la cabeza, está al tanto de la situación y ha dado instrucciones claras: hoy no se cumplen las condiciones para una moción de censura en Badajoz y por tanto el partido no la apoya.

En caso de que los dos concejales de la formación en Badajoz desobedecieran esta consigna, “se tomarían medidas”. La situación llegaría a la Comisión de Disciplina, que podría incluso determinar la expulsión de los ediles.

Cayetano Polo también ha indicado que la actual dirección de la formación en la región “no hubiese apoyado” el acuerdo de investidura que suscribió el portavoz de Ciudadanos en Badajoz, Luis García-Borruel, con el popular Francisco Javier Fragoso. En su opinión, debería haber exigido cuestiones “de interés general” en lugar de intereses “demasiado concretos” que no benefician a la ciudad.