Vuelve el rey del mambo

Resulta que esta semana, dos meses después de que HOY informara a sus lectores de que la oposición estaba negociando una moción de censura, Ricardo Cabezas anuncia su firme intención de presentarla con el patrocinio de Podemos. «Las conversaciones de café», como las ha llamado siempre Cabezas, han dado sus frutos.

Su anuncio ha resultado un tanto precipitado porque aún no cuenta con todo el apoyo que requiere. Por un lado, necesita a los dos concejales de Ciudadanos y, por otro, del beneplácito de su propio partido.

Antes de saber si finalmente logran desalojar a Francisco Fragoso de la Alcaldía, la primera consecuencia de este jaleo está dentro del PSOE. Al adelantarse, Cabezas ha puesto en un brete a Fernández Vara. De ahí que desde dentro haya quien ve todo esto como un desafío al liderazgo de Vara espoleado por otros pesos pesados del partido y animado por Podemos regional.

Socialistas de peso dicen que quieren rebajar la tensión y darle un perfil bajo a este impulso del PSOE municipal, que no dudan en calificar de fuegos artificiales sin apoyo interno. Por eso Fernández Vara lleva toda la semana sin decir una palabra sobre toda esta cuestión. En el PSOE confían, y aquí viene lo gordo, en la negativa de Ciudadanos nacional para parar una historia de la que no quieren ni oír hablar. Es decir, que los propios órganos regionales que tienen que decidir renuncian a ejercer su autoridad y dejan que sea una formación con dos días de historia la que decida por ellos.

Teniendo en cuenta, además, que ese mismo partido en Badajoz prácticamente no existe. Ciudadanos tiene una gestora con poco contacto con el grupo municipal y el partido regional está enfrentado directamente con Borruel desde hace meses. En Badajoz Ciudadanos es Luis García Borruel, el mismo que no quiere entrar en el posible Gobierno y, además, dice que no va a volver a presentarse. A Borruel le quedan dos años de vida pública y, por tanto, no tiene nada que perder en este experimento. Y, por el contrario, sí tiene que ganar: tener en su mano a Cabezas. Y como consecuencia de ello, al propio Vara.

Es el mismo Borruel que esta semana ha pasado por los juzgados de la ciudad como testigo por el asunto del famoso whatsapp falso entre churreros que terminó con una campaña de injurias en redes sociales contra la concejala de Cultura. En esas manos está el PSOE.

Aunque Ciudadanos regional se niegue a la moción, Borruel es impredecible y lleva meses repitiendo que está harto del PP. Pide «pruebas de corrupción» para apoyar a Cabezas y este promete dárselas con unos presuntos pagos en negro en las pedanías que la semana pasada aún no había llevado a la Fiscalía.

Si algo ha hecho Cabezas hasta ahora ha sido evidenciar la ruptura del PSOE local, con el divorcio entre el grupo municipal y la ejecutiva local. Y, de paso, ha puesto el prestigio, la marca y los votos de un partido histórico en manos de Ciudadanos.

Borruel ha tenido la habilidad de ser el mejor amigo de Germán López justo antes de convertirse en el tormento de Fragoso. Desde el principio ha sido el rey del mambo. Ahora es el mejor amigo de Cabezas y está a punto de convertirse en el dueño del PSOE local. La que hay liada es poca con la que se puede llegar a organizar.