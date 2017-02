El Día de la Paz enfrenta a los padres del colegio Luis de Morales

Las actividades programadas para celebrar el Día de la Paz, el pasado 30 de enero, ha abierto una brecha entre los padres del colegio público Luis de Morales. Un grupo minoritario de padres -dieciséis concretamente- de una de las clases, se quejó por escrito a la dirección del centro y al consejo escolar de la letra de las dos canciones elegidas para conmemorar en el colegio el Día de la Paz. En el escrito dicen que las letras de dichas canciones tienen «un contenido de sesgo religioso al incluir referencias como 'el mismo Dios' o 'Father, father, help us, send some guidance from above' (traducido: padre, padre, ayúdanos, envíanos alguna señal desde arriba)».

«Nos quejamos porque la actividad falta a la neutralidad y al respeto por las diferentes creencias de la comunidad educativa», argumenta una de las madres que firma el escrito de protesta y que rehúye que se publique su nombre. Su protesta la hicieron llegar a la plataforma 'Extremadura Laica', quien se hizo eco de su denuncia.

Ante la queja, la dirección del centro actuó rápido y decidió retirar las referencias. «Se mandó una disculpa personal por si se habían sentido agraviadas», manifiesta Pedro García, director del Luis de Morales, quien añade: «Ninguna de las dos canciones se eligieron con ningún motivo discriminatorio».

Pero la rectificación no ha sentado bien al resto de padres. Como reconoce el director: «Han sido muchas también las llamadas y mensajes de otras familias oponiéndose a la rectificación y no entendiendo el motivo de su demanda». En esta línea está la Ampa.