Fragoso: «La Junta quiere retrasar la Plataforma y esto es una excusa más»

Sorprendido, decepcionado y disgustado. Así dice sentirse el alcalde, Francisco Fragoso, al enterarse por HOY de que la Junta va a romper el contrato de proyecto y obra para la construcción de la terminal ferroviaria de mercancías planteada dentro de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo.

Tanto este contrato como el de las obras de urbanización estaban suspendidos a la espera de que se aprobaran los últimos trámites urbanísticos, algo que se produjo a finales de noviembre. Desde entonces, solo había que reactivar los dos contratos para iniciar las obras. Sin embargo, la consejera de Medio Ambiente, Begoña García Bernal, explicó en la edición de ayer de este diario que las obras de urbanización tienen que incrementarse en 800.000 euros por exigencias de Endesa, Gas Extremadura y la CHG. Este aumento se autorizará próximamente y las obras comenzarán.

No obstante, el contrato de la terminal va a romperse porque han encontrado un informe de Adif con una serie de exigencias que disparan el precio y, por tanto, no lo pueden autorizar.

«Como alcalde de la ciudad, exijo que el proyecto se saque a licitación antes de abril»

Este contrato para la terminal ferroviaria fue adjudicado por cinco millones de euros. Los requerimientos de Adif están centrados en la seguridad y la señalización, y suponen una inversión extra de 1,5 millones de euros. Esto es, un incremento del 23 por ciento. La Ley permite un aumento máximo del 10 por ciento. Así que la Junta asegura que se ve obligada a solventar el contrato y que la empresa así lo ha solicitado. La intención de la administración regional es volver a sacar a concurso primero el proyecto de la terminal y, después, la obra.

El alcalde criticó ayer este anuncio, del que dice que son «excusas para no comenzar las obras de la plataforma logística porque en los proyectos surgen problemas y existe la obligación de solucionarlos».

Además, dice que la Junta ha engañado a la ciudad en los presupuestos, dado que en ellos aparece una partida de 3,6 millones de euros para iniciar las obras de la terminal este mismo año. Se muestra muy extrañado de que la consejería no haya advertido los problemas del contrato hasta ahora, poco después de la aprobación de las cuentas.

Advierte además que ese dinero procede de los fondos europeos Conecta Europa, que si no se invierten en la plataforma no se quedarán en la región, sino que se perderán. El alcalde avisa que la plataforma no tiene sentido sin la conexión ferroviaria.

Fragoso asegura que la resolución del contrato y la nueva licitación puede tener «consecuencias terribles» en el desarrollo de la ciudad y de la región porque pueden adelantarse otras infraestructuras. Por ejemplo, en Talavera. Se pregunta cómo el presidente Vara puede decir que está preocupado por las altas cifras de paro en la región y, sin embargo, ralentiza el inicio de una infraestructura crucial para el desarrollo de toda Extremadura. «Si está preocupado por el desempleo debería agilizar estas obras».

«El problema es de ahora»

A la pregunta de si no cree que el responsable sea el PP, dado que el contrato para el proyecto y obras de la terminal se adjudicó con Monago como presidente, Fragoso lo rechaza. «El problema es de ahora, no de antes. Y además llevan dos años gobernando y podrían haberlo solucionado ya. Monago tuvo que solucionar la autovía de Coria a Moraleja».

Se pregunta también cómo no se habían dado cuenta en la consejería de la existencia de ese informe de Adif en el último año y medio. Cree que el objetivo de la consejera es demorar las obras. «Exijo como alcalde de la ciudad que el proyecto se saque a licitación antes de abril». Se pregunta por qué la Junta opta por licitar primero el proyecto y después la obra en lugar de realizar un único concurso. «Me huelo que están intentando alargar las obras hasta el último año, antes de las elecciones, pero puede ser que por en medio Extremadura y Badajoz pierdan su oportunidad». Además, Fragoso dice estar muy molesto porque nadie de la Administración regional le haya trasladado estos problemas. «La plataforma es un tema lo suficientemente importante para que haya comunicación entre instituciones», manifiesta. «Ni siquiera Vara, que estuvimos juntos el domingo en el partido del Badajoz, me ha dicho nada».

Por su parte, el presidente de los populares extremeños José Antonio Monago también consideró ayer que el informe de Adif y la decisión de la Junta de sacar de nuevo el proyecto a concurso es una manera de retrasar las inversiones. Durante una entrevista en el programa de Canal Extremadura Televisión Ahora Extremadura, Monago afirmó que suelen culpar al Gobierno anterior.