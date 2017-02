La Junta encarga otro proyecto para la terminal de tren de la plataforma

La Plataforma Logística del Suroeste Europeo tendrá una terminal para trenes de mercancías y sus correspondientes conexiones, pero no será como la que estaba prevista y adjudicada. La Junta ha encontrado un informe de Adif con una serie de exigencias que disparan la inversión.

LOS CONTRATOS uEl que sube 800.000 euros. Corresponde a la urbanización de 60 hectáreas, tiene un plazo de 17 meses y un montante inicial de 12,6 millones de euros. Las adjudicatarias son Dragados, Aglosán y Teca. uEl que se rompe. Se destinaron 6,5 millones para iniciar la terminal ferroviaria de mercancías. En origen iba a contar con nueve vías, pero después se redujo a cinco. Esta obra la iba a realizar la unión de empresas Balpia, Ecisa y Civilsur.

Así que va a resolver el contrato de proyecto y obra que había adjudicado el Gobierno de José Antonio Monago, y sacará primero a concurso el proyecto. Posteriormente, cuando esté redactado y cuente con un presupuesto estimado, la Junta sacará a concurso el otro contrato, el de las obras.

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, garantiza la conexión ferroviaria de la plataforma logística. «La Junta quiere una plataforma logística, con un puerto seco y todo lo que conlleva, pero no un polígono industrial». De esta manera, dice que la conexión ferroviaria es indispensable para la instalación y que se hará. Pero no como estaba planteada porque su precio es mucho más alto por las incorporaciones a las que obliga Adif. En su día, el informe de este organismo no se incluyó en la licitación del concurso para el proyecto y la obra. Así que una vez que el Gobierno central solventó los últimos trámites para la modificación del proyecto de interés regional (PIR) y fueron a levantar la suspensión del contrato para que pudieran comenzar las obras, se han encontrado con ese informe de Adif que da al traste con el contrato.

Los cambios que requiere el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias suponen un incremento bastante superior al 10%, el límite de modificaciones marcado por Ley. Por tanto, la Junta va a romper el contrato actual y volverá a sacarlo a concurso. Y lo hará de manera separada, primero el proyecto y después la obra. «Es imposible materializar su ejecución», dice Begoña García Bernal.

La semana pasada, el ex presidente extremeño José Antonio Monago puso en duda que la Junta construyera finalmente la terminal ferroviaria de mercancías. «Yo no contesto al PP, prefiero responder con hechos. Tenemos que resolver el contrato y volver a sacarlo a concurso», manifiesta la consejera. «A veces se hacen las cosas muy rápido porque en poco tiempo ocurren ciertas cosas». De esta manera, y aunque se negara a decirlo abiertamente, se refiere a la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de 2015, que se produjeron a los pocos meses de la adjudicación de los contratos.

La resolución del contrato del anterior Ejecutivo costará dinero. «Cuando se produzca y sepamos exactamente lo que cuesta a los extremeños, lo diremos».

El nuevo proyecto para la terminal ferroviaria se planteará en el mismo lugar del anterior y no conllevará modificaciones urbanísticas que requieran de supervisiones ni aprobaciones del Gobierno central. Así que los trámites administrativos se resolverán en Extremadura.

Además, la consejera insiste en que están trabajando constantemente con Adif para que después no se encuentren sorpresas.

Por otro lado, se encuentra el otro contrato que había adjudicado el anterior ejecutivo y que está prácticamente en disposición de comenzar. Ese corresponde a las obras de urbanización. Es decir, el que hará las calles y las dotará de instalaciones.

Estas obras también se han retrasado porque al levantar la suspensión de este segundo contrato han encontrado tres informes diferentes que reclaman nuevas inversiones. Así que tienen que aprobar un modificado de 800.000 euros para añadir a los 12,6 euros ya adjudicados. Esa aprobación se producirá en Consejo de Gobierno regional una vez que el proyecto esté listo, algo que esperan que se produzca pronto. Y, posteriormente, comenzarán las obras de urbanización de las primeras sesenta hectáreas de la plataforma. Esto es, de la primera etapa de la primera fase.

Esos informes que ahora han salido corresponden a Endesa, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y Gas Extremadura. El primero pide que se dote a la red de una línea eléctrica más. El segundo exige que se amplíe el tanque de tormentas, de los 12.000 metros cúbicos iniciales a 24.000 metros cúbicos. El tercero requiere de la instalación de gas ciudad, que no estaba prevista.

«Lo que no vamos a hacer es empezar las obras para que después haya que levantar las calles para meter el gas natural», incide. «Ni tampoco vamos a hacer una obra sin seguridad jurídica».

Dos años sin segunda piedra

El mes que viene se cumplen dos años desde que José Antonio Monago y Francisco Fragoso colocaron la primera piedra de la plataforma logística a solo dos meses de las elecciones regionales y municipales. La segunda piedra aún no ha llegado y ha desaparecido la placa sobre el monolito conmemorativo de aquel acto lleno de pompa y discursos. Alguien se la ha llevado.

Los políticos llevan desde 2015 retrasando esa segunda piedra. Se justificó por las orquídeas fantasma, porque el proyecto del AVE ponía las vías y la estación en un sitio distinto y porque había que esperar a la modificación del PIR.

El PSOE también llegó a la Junta con prisas y ha ido retrasando los plazos. Afirmaron que las obras comenzarían antes de final de año. La consejera reconoce que se precipitó al marcar el inicio de la urbanización antes del 1 de enero y no se atreve a dar nuevas fechas, aunque sí cree que las máquinas entrarán pronto en los terrenos.