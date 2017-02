Ciudadanos lamenta que las elecciones de los alcaldes pedáneos de Badajoz no se vayan a poder celebrar finalmente en febrero, tal y como era el compromiso, y cree además que su fecha de celebración podría retrasarse mucho. Su portavoz, Luis García-Borruel, explicó ayer que ya no hay tiempo para que las elecciones sean en febrero, pues aún no se han dado a conocer los informes municipales de la asesoría jurídica, ya que la Abogacía del Estado remitió una aviso de ilegalidad al Ayuntamiento sobre el reglamento para esta elección.