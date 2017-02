Menacho pierde pulso comercial con el cierre de una decena de tiendas

Mango, Bershka, Blanco, Intimissimi, Velázquez, Piquío, 5th Avenue NY y la antigua Only Silver. Esta es la lista de los negocios que han cerrado en la zona comercial de Menacho en los últimos meses. A ellos se suman tres que ya cuelgan el cartel de liquidación por cierre: La Gata Loca, Mhia y Héroes y Princesas. Su enumeración da vértigo y ha encendido las alarmas del pequeño comercio.

Esta es la realidad hoy de la zona comercial de Menacho que languidece por el cierre de once negocios en un periodo muy corto de tiempo. De hecho la mayoría ha bajado las persianas en el último mes, coincidiendo con el final de la campaña de invierno y unas rebajas que no están cubriendo las expectativas. Eso por no hablar del caso de Santo Domingo, cuya presencia comercial es cada vez más raquítica.

El horizonte del comercio de Menacho se percibe desolador. El peor temor de los pequeños negocios es el abandono de las franquicias, que son los polos que arrastran a la gente al centro y, en este sentido, cuatro han echado el cierre. Salvando el caso de la firma Blanco, que ha liquidado su compañía y cerrado sus 102 tiendas en España incluidas la dos que tenía en Badajoz –una en Menacho y otra en El Faro–, las otras tres franquicias que han abandonado Menacho hablan de la decadencia de la zona.

El caso más llamativo sin lugar a dudas es el de la firma catalana de moda femenina Mango, que desembarcó en la avenida Juan Carlos I hace más de dos décadas y que acaba de cerrar sus puertas. Varios comerciantes de la zona hablan de que la idea de la firma es abrir la tienda en el Centro Comercial El Faro, lo que parece lógico teniendo en cuenta que de no ser así renunciaría a su presencia en la ciudad comercial por excelencia de Extremadura, mientras que mantiene sus establecimientos de Mérida, Don Benito, Cáceres y Plasencia.

Las otras dos franquicias que han desaparecido de Menacho son Bershka, la filial de ropa más joven del grupo Inditex, y la firma de lencería italiana Intimissimi. En ambos casos sí mantienen su presencia en Badajoz con sus tiendas en el Centro Comercial El Faro.

El adiós de clásicos

A las franquicias, se suma el cierre de comercios clásicos de la zona comercial de Menacho como Velázquez, junto a la farmacia, –que sí mantiene su primera tienda en la calle Santo Domingo–, Piquío en la calle Vasco Núñez y en la misma vía La Gata Loca, el negocio de ropa de diseño propio de dos hermanas, que está liquidando después de doce años con su tienda para vender a partir de ahora solo por Internet.

Las causas comunes que señalan los comerciantes son la competencia de El Faro, el freno de la economía y el aumento de las ventas del comercio electrónico.

«Nosotros vamos a hacer dos años el próximo mes y solo en nuestra manzana han desaparecido en este tiempo nueve negocios. Con eso, cualquiera se puede hacer una idea de lo preocupante que es la situación. Que se vaya una boutique como Velázquez que lleva toda la vida o una firma de Inditex como Bershka es bastante indicativo de que algo está fallando en la calle Menacho», reflexiona José Ramón González, dueño de la tienda de ropa La Maldá. Para él, la crisis no lo explica todo. «No se está apoyando realmente que la gente venga a comprar aquí y nosotros no podemos competir contra El Faro, porque no tenemos parking gratuito ni hay un sitio para dejar a los niños ni funciona el microclima desde hace tres veranos», explica.

Pero para González, un problema grave es que el Ayuntamiento no sabe el alcance de la situación que está atravesando el comercio de Menacho. «La asociación de comerciantes no ofrece las cifras de ventas reales, las maquillan y dan porcentajes superiores a lo que se está vendiendo en la calle para fomentar el optimismo, pero es todo lo contrario, porque así el Ayuntamiento no es consciente de que la calle Menacho está ahora mismo moribunda».

Consumo low cost

A este respecto, Félix Retamar, presidente del Centro Comercial Abierto de Menacho, mantiene que «la cifra de negocio de 2016 ha estado en la misma línea que en años anteriores», si bien –matiza– «el beneficio no, por la caída de los precios». Precisamente para Retamar la reducción del margen de beneficio de los negocios por la campaña permanente de descuentos «ha habituado a los clientes a las ventas low cost y eso nos sitúa en un momento complicado».

Por ello, ha adelantado que la semana que viene se reunirán con la Concejalía de Comercio para plantear un plan de viabilidad del Centro Comercial Abierto y pedirle al Ayuntamiento que haga un esfuerzo mayor para que el comercio no se venga abajo definitivamente.

A los políticos también mira Rocío Baselga, recién aterrizada en la calle Guardia Civil con su tienda ‘El Sotanito’. La abrió en octubre y en estos tres meses su balance es positivo, pero reconoce tener miedo ante los cierres de los últimos meses. «A mí me da terror, porque tiendas llaman a tiendas y como se empiecen a ir, sobre todo las grandes, el paso de gente va a ser menor y lo vamos a notar», reconoce. «La cuestión es que los políticos hagan actuaciones para que esto se mueva y que la gente sea sensata y no pida unos alquileres carísimos para los locales», propone.

José Ramón González, otro de los comerciantes clásicos de Menacho, que regenta las tiendas Dulce Bebé y Rafaello, cree que la situación responde a la realidad de la economía. «Todo es muy difícil y en general las empresas lo están pasando muy mal, no solo en la calle Menacho». Para él, el cierre de franquicias es fruto de un proceso de reestructuración tras la duplicación por la que apostaron cuando abrió El Faro. Aunque habla de «una etapa difícil», cree que uno de los problemas del comercio en Badajoz es su dispersión. «El centro es muy grande. Está la zona de El Corte Inglés, de Alfereces, del Casco Antiguo y de Menacho», dice.

Al otro lado, El Faro también ha sufrido sus cierres: el ya citado de Blanco y el anunciado de C&A. Si bien es cierto que en este caso, uno de los locales ya está ocupado con la llegada de la perfumería Primor, que abrirá en febrero, y el otro es muy posible que lo ocupe Mango.