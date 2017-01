La oposición se une para que los funcionarios trabajen 35 horas

Podemos presentó la iniciativa y contó con C's y PSOE para que saliera adelante. Los tres partidos de la oposición votaron ayer para que los empleados municipales reduzcan su jornada semanal de 37,5 horas a 35.

Sin embargo, la concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, insistió en que esta iniciativa no podrá llevarse a la práctica porque la jornada laboral pública depende del Estado y no de cada administración. «Tengo informes que establecen que no somos competentes para reducir la jornada de los empleados. Esto no sirve de nada, es un engaño al empleado municipal. De hecho, la Asamblea de Extremadura ha supeditado la medida a la decisión del Gobierno central».

La moción de Podemos reconoce que los gobiernos autonómicos que la han recuperado, como el País Vasco y Castilla La Mancha, están pendientes de que resuelva el Tribunal Constitucional. El grupo de Remigio Cordero insiste en que los ayuntamientos de Madrid o Zaragoza han hecho efectiva ya esta medida. El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, recomendó al PP que «llamen a estos ayuntamientos y pregunten cómo lo han hecho».