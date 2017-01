Los okupas vuelven a los edificios en ruinas de la calle Encarnación

La calle Encarnación se cae a trozos. Literalmente. Cada semana empeora la situación de las casas que hay en mitad de esta vía entre San Pedro de Alcántara y Luis de Morales. Hace dos años y medio que no se puede recorrer de extremo a extremo. En 2014 el Ayuntamiento de Badajoz estableció que había un riesgo grave de derrumbe y puso tres muros para impedir que los peatones pudiesen acercarse a las casas peligrosas. Uno de esos muretes, sin embargo, ha desaparecido por completo y hay gente viviendo entre las viviendas en ruinas.

Los vecinos temen que se produzca una desgracia. Cada vez que llueve, como la semana pasada, se acuestan con el miedo de escuchar cómo se cae una de esas viviendas por la noche. «Lo mejor sería que las tirasen todas ¿Que todavía no saben qué hacer allí? ¿O no tienen dinero? Bien, pero que las tiren antes de que se le caigan a alguien encima». Así de claro lo tiene Encarnación Espada, vecina de Regulares Marroquíes. Esta jubilada resume lo que muchos residentes de la zona opinan: que este sector del Casco Antiguo es el más degradado y «el que más vergüenza da», matiza ella.

Cuando el Consistorio selló la calle Encarnación, los vecinos se opusieron por colocar muros en la calle sin una fecha para quitarlos ni un plan definitivo. Además indicaron que este recinto podría convertirse en un vertedero y un punto de consumo de drogas, al estar escondido. Dos años y medio después sus predicciones se han cumplido, según se lamenta Ángel Expósito, que vive en la calle San Atón. Detalla que sigue sin haber fecha para recuperar la zona y la basura se acumula.

Los vecinos temen que las casas se caigan cuando haya alguien dentro o que se produzca un incendio

A esto se suma que la calle Encarnación sigue siendo un peligro porque uno de los tres muros que instalaron ha sido demolido. En julio de 2015 se abrió un butrón. Entonces el Consistorio se comprometió a repararlo, pero finalmente no se reconstruyó y el murete ha desaparecido por completo. Eso supone que no se puede acceder a esta vía desde San Pedro de Alcántara o desde la calle San Atón, pero sí se puede entrar hasta las casas en ruina desde Luis de Morales. Eso ha provocado que se vuelvan a instalar okupas en las viviendas, a pesar de estar en malas condiciones, y que se utilice como escondite para el consumo de drogas.

En el solar, además, hay signos de que se encienden fogatas. Lo más probable es que las personas que se refugian allí hagan fuego para luchar contra el frío. A los vecinos de la zona les preocupa que se produzca un incendio y que se extienda.

Las estadísticas del Servicio Municipal de Extinción de Incendios revelan que, de media, hay un fuego al mes en una casa abandonada del Casco Antiguo. Lo más común es que una vela o una fogata de las personas que ocupan estas infraviviendas inicie las llamas.

La Inmobiliaria Municipal cuenta, entre sus planes de futuro, con intervenir en esta área. Estas vías están incluidas en el Plan Especial del Casco Antiguo y se establece la construcción de una plazoleta y un espacio dotacional público entre la calle Morales y la calle Encarnación. El Ayuntamiento ha iniciado expedientes para expropiar casas abandonadas en la zona. El objetivo es demoler unas diez construcciones para dejar un espacio abierto.

El problema es que no hay fecha ni avances para llevar a cabo esta intervención mientras que la situación de la calle Encarnación empeora cada vez que llueve. Es un riesgo, resume María Dolores Arias, vecina de la zona, «para todos los vecinos, pero sobre todo para los 'pobrecinos' que se meten ahí, que al final se les caerá encima».

La situación también ha empeorado en la calle Norte, la otra vía del Casco Antiguo que lleva dos años y medio cerrada al paso peatonal por el grave riesgo de derrumbe de sus edificios. Es el paso entre la Plaza Alta y la Plaza de Santa María (Museo Luis de Morales), pero actualmente está sellado.

Al ser una zona de paso su aspecto no es tan malo como el de la calle Encarnación. Los vecinos, además, han instalado una valla para impedir que se acumule la basura o se use de refugio. Sin embargo el solar sí produce malos olores habitualmente. El mayor signo de decadencia es que las fachadas se han ido desprendiendo. Esta calle se cerró con muros, y además, se colocaron andamios para sujetar las estructuras de las casas. Sin embargo, no se ha podido evitar que se sigan produciendo derrumbes parciales y las construcciones cada vez están más afectadas.

Hotel proyectado

En este caso hay un proyecto para que las edificaciones de la calle Norte sean un hotel. Para ello se unirían estas casas a otra cuya fachada da a la Plaza Alta. Se trata del único edificio sin rehabilitar, que cuenta con unos arcos con columnas. Pero, de nuevo, no hay fecha para que este proyecto avance por lo que la calle Norte sigue cerrada y deteriorándose indefinidamente.

Su cierre, además, no solo afecta a los vecinos, sino a todos los peatones porque obliga a cualquiera que desee bajar a la Plaza de Santa María a dar un rodeo por Moreno Zancudo o San Pedro de Alcántara.