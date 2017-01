El PSOE pide mejoras en los alrededores del colegio Luis Vives

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha solicitado mejorar el entorno del colegio público Luis Vives de la ciudad ya que, según argumenta, presenta calzadas resquebrajadas, zonas sin asfaltar, alcorques sin árboles, acerado roto y señalización horizontal deficiente.

Una situación de la que han alertado tanto comunidad educativa como vecinos, según señalan en una nota los socialistas, quienes han criticado que el equipo de gobierno no tenga definidas las prioridades para el mantenimiento de la ciudad.

Para el PSOE, resulta injustificable el olvido del PP para dar una solución al entorno de este colegio, en la zona de la calle Ricardo Casas Lozano, con una situación de dejadez desde hace "demasiado tiempo".

Una falta de mantenimiento reiterada que en la recta final del año tampoco fue solventada por el último Plan de Impulso, a pesar de que éste se ha caracterizado por "pequeñas obras" en diversos puntos de la ciudad, ha lamentado.

El hecho de que no se destinasen partidas para estas actuaciones, que no hubieran supuesto más de 15 días de trabajo, supone para el PSOE "una falta de definición de las prioridades de la ciudad en general, y en cuanto al Plan de Impulso en particular".

Según el grupo socialista, preferentemente las obras se basan en asfaltado de una calle y mejoras en el firme y acerado de otras arterias, además de un repintado de la señalización horizontal.

También habría que reponer árboles en muchos de los alcorques que se encuentran sin uso y que se convierten en "un peligro para los viandantes", especialmente para los niños que acuden al colegio, ha alertado.

Por ello, este grupo ha reclamado una partida económica suficiente, a la mayor brevedad posible, para "corregir las deficiencias detectadas y solucionar los problemas por déficit de mantenimiento en la zona".

Los socialistas han recordado que estas reclamaciones "no son de ahora, pues se realizan desde hace años sin que hasta la fecha el Ayuntamiento de Badajoz haya reaccionado responsablemente y haya corregido su propia dejadez".