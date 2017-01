El jurado para la rehabilitación del Hospital Provincial se queda sin representante local

El Gobierno local no tiene claro que el Ayuntamiento deba participar en la comisión de expertos constituida por la Diputación para valorar las ocho propuestas arquitectónicas para rehabilitar el Hospital Provincial. El alcalde, Francisco Fragoso, se mostró ayer reticente porque el Ayuntamiento es la administración que debe conceder la licencia de obras.

El alcalde dijo que la Diputación había invitado a un arquitecto municipal experto en planeamiento y disciplina urbanística. Sin embargo, estos dos servicios tendrán después que realizar informes para valorar la concesión de la licencia de obras. «No voy a enviar a nadie que después tenga que informar de la licencia de obras», dijo. Teme que puedan darse problemas administrativos posteriores. «Ya estamos escaldados», manifestó, en referencia al derribo parcial del Cubo.

Así que el Gobierno local eligió otro arquitecto de otro servicio que no informará sobre la licencia de obras. Este asistió a la primera reunión, pero ha renunciado a la segunda. El motivo es que le siguen convocando como experto en disciplina urbanística y no quiere aparecer como experto de un área que no es la suya.

«Quiero que se rehabilite el edificio y se le dé uso. Pero estos arquitectos no pueden participar de la elección del proyecto y dar después la licencia de obras. Si alguien sabe resolver esta ecuación, que me lo diga», afirmó.

La comisión está integrada por siete miembros que representan al Ayuntamiento, los colegios de arquitectos y aparejadores, a Patrimonio y Arquitectura de la Junta, y a la Diputación.