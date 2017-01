Fragoso: «Quiero la autovía a Granada, pero antes el tren»

badajoz. No quiere renunciar a nada. El alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, se sumó ayer a las reivindicaciones de otros ayuntamientos y de la Diputación pacense para que el Gobierno central agilice la conversión de la N-432 en autovía. Es decir, que Badajoz y Granada se puedan recorrer completamente por una vía de cuatro carriles. Sin embargo, esta petición no encabeza su lista de exigencias a otras administraciones.

No se olvida de otras autovías, ni tampoco de la conexión ferroviaria con Madrid, que en su opinión es urgente. Y, sobre todo, dijo, la prioridad es que las obras de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo comiencen cuanto antes.

El alcalde respondió con esta lista de peticiones al ser ayer preguntado por la resurrección de la petición para la conversión de la N-432 en autovía y que la Diputación capitanea en la provincia. Fragoso dijo que se trata de una reclamación de todos los grupos políticos y afirmó que «la ciudad tiene que sumarse» a esta petición. Distintas instituciones han constituido una mesa de trabajo esta semana en Córdoba para solicitar la conversión en autovía de la carretera N-432 Badajoz-Granada. Pero -insistió- para él «la prioridad es el tren».

«Queremos fechas y plazos para que comiencen las obras de la Plataforma Logística»

El alcalde pidió al Gobierno central y la Junta de Extremadura que pongan fecha y plazo para el inicio de varias actuaciones que considera fundamentales para el desarrollo de la ciudad. En primer lugar, se refirió a las obras de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. «El otro día estuvo aquí el presidente del puerto de Sines, que venía de reunirse con Vara, y le había dicho que las obras comenzaban al final de este mes. Pero es que las fechas a las que estamos... Es una prioridad que las obras comiencen ya».

En segundo lugar, el alcalde se comprometió a trasladar al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, «en la primera oportunidad que tenga, la necesidad de un compromiso de fecha exacta para la llegada del tren rápido que enlace la ciudad con Madrid en tres horas y media». En su opinión, es una comunicación fundamental que la ciudad tiene que reivindicar ya.

Fragoso reivindica «como mínimo ese tren rápido de gasoil ya para poder estar en Madrid y a medio plazo una interconexión ferroviaria eléctrica que permita conectar con el compromiso del Gobierno portugués de desarrollar la vía por Évora hasta el puerto de Sines».

Es decir, que el siguiente paso es exigir un compromiso para la electrificación final de la vía.

Las autovías, lo último

Y, en último puesto de esta lista de peticiones, el alcalde sitúa la autovía que una Badajoz y Granada, a la vez que las autovías que conecten la capital pacense con Huelva y Cáceres. «No me vale lo que tradicionalmente dijeron los socialistas: que para ir a Cáceres se puede ir por Mérida porque para ir a Zafra también se puede ir por Mérida. Me imagino que la solución que nos van a dar no es la que nos habían dado tradicionalmente, por lo tanto tengo muy claro que la ciudad tiene que aspirar y exigir que esta carretera se convierta en autovía».