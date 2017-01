Las viviendas y la fachada de las Casas Coloradas serán rehabilitadas este año

Han pasado doce años desde que la Plaza Alta volviera a lucir el rojo, blanco y gris en su edificio más emblemático, las Casas Coloradas. Ese fue el punto de partida de la recuperación de la plaza con más carácter de Badajoz y una de sus principales atracciones turísticas. Pero el tiempo no pasa en balde.

En el último año, han sido muchas las voces que han clamado para que las Administraciones volvieran la vista a una fachada que pierde color, está sucia y tiene desconchones. Por dentro, las Casas Coloradas -que albergan 24 viviendas- también tienen sus taras, aunque no salten a la vista. Las humedades, las filtraciones y los cerramientos son los problemas que arrastran y con los que conviven sus inquilinos.

Ahora les ha llegado su turno y la Junta de Extremadura ya se ha decidido a meterle mano a las Casas Coloradas. La alerta lanzada por la Asociación Cívica y escuchada por el grupo municipal socialista de Badajoz ha facilitado que el Gobierno regional haya dado un paso al frente.

Humedades y filtraciones

En los dos últimos meses, los técnicos de Vivienda han tomado nota de los desperfectos de todas las casas, de las cuales actualmente hay ocupadas 22. «Han evaluado en global las patologías de las viviendas que, no son estructurales, sino fruto del paso del tiempo y del uso», comenta Pedro Miranda, concejal socialista.

«Las deficiencias que se han observado son sobre todo humedades, originadas fundamentalmente en la planta alta por las filtraciones de las terrazas, que se manifiestan en manchas en el techo y otra patología muy generalizada en las casas es la carpintería exterior e interior por donde se filtra el agua cuando llueve», concreta. También hay viviendas con desperfectos en el suelo.

Estos problemas los corroboran los propios vecinos. Fernando Sevilla vive en el número 25 de las Casas Coloradas desde hace siete años. «Cuando nos vinimos aquí ya había cosas en malas condiciones. La casa estaba sin pintar, las puertas y los marcos inflados por las filtraciones de agua, hay goteras, una puerta que no cierra bien, una ventana que solo abre cinco centímetros y algunos desperfectos en los azulejos», relata. «No son grandes problemas pero no es algo que hayamos estropeado nosotros, es un problema de las viviendas», dice.

Tras las inspecciones, Vivienda está ahora redactando la memoria de actuaciones y valorando su cuantía. Así lo confirmó ayer la Junta de Extremadura: «La Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo está realizando actuaciones para poder atender una serie de desperfectos como humedades o filtraciones que presentan los interiores de las Casas Coloradas. Se encuentra en fase de estudio para que, a la mayor brevedad, pueda llevarse a cabo en cuanto se abran los Presupuestos de 2017 aprobados esta semana».

A este respecto, aunque el gobierno regional dice que las obras aún no están presupuestadas, este diario ha podido saber que la estimación que barajan los técnicos para la rehabilitación interior de las viviendas está en unos 40.000 euros.

La segunda actuación será la recuperación de la fachada de las Casas Coloradas. Esto supone la limpieza de los soportales, el repintado y la recuperación del enfoscado, es decir la reposición de las partes de muro que están desconchadas. Esta actuación es de mayor envergadura ya que al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier intervención requiere el visto bueno de Patrimonio y del propio Ayuntamiento de Badajoz, que es quien concede la licencia de obras. En este caso, el presupuesto que están valorando los técnicos de la Junta supera los 100.000 euros.

Aunque la Secretaría de Vivienda habla de que la rehabilitación de la fachada se está valorando, Pedro Miranda confirmó ayer que la intención de la Junta de Extremadura es abordar las dos actuaciones –esto es la rehabilitación de las viviendas y de la fachada– al mismo tiempo y en este año.

La Junta de Extremadura recuperó la gestión de las viviendas de las Casas Coloradas -que son de su propiedad-, en 2012 tras estar en manos del Ministerio de Vivienda primero, y del de Fomento después. Meses después realizó una primera intervención, reparando los desperfectos de las viviendas deshabitadas, por entonces la mayoría, y realizando la preinstalación de la climatización. Entonces se invirtieron 150.000 euros.

Lavado de cara en 2013

Pero esta reforma no llegó a todos los vecinos ni alcanzó a la fachada. «En 2013 hicieron un lavado de cara pero solo en las viviendas que no estaban ocupadas para volver a atraer a gente», recuerda Sevilla, quien dice que «hasta que no lo vea», no se creará que vayan por fin a arreglar las casas.

En este sentido, José Manuel Bueno, presidente de la Cívica, valoró ayer que el arreglo de las viviendas de las Casas Coloradas era una preocupación de su colectivo porque «a los vecinos que están viviendo allí, la Administración tiene que tratarlos con especial mimo para que no se marchen». Respecto a la recuperación de la fachada, aplaude la medida porque dice que «su estado actual daña la imagen de la propia Plaza Alta de cara a los turistas».