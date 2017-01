El PSOE levanta el plante al IMSS tras las explicaciones para contratar a su director

Los socialistas municipales volverán a las reuniones del consejo rector del Instituto Municipal de Servicios Sociales toda vez que la concejala del área explicó ayer las bases de la convocatoria para cubrir el puesto de director del instituto.

El PSOE municipal, junto a Podemos y C's, se ausentaron en la reunión ordinaria mensual de este órgano, que se celebró la pasada semana, hasta que Rosario Gómez de la Peña convocara una reunión extraordinaria con un único punto en el orden del día. Este es dar cuenta de las bases para la convocatoria del director del IMSS. Esta plaza está cubierta por un cargo de confianza, pero el acuerdo entre el PP y C's le obliga a reducir esa forma de contratación y el Ayuntamiento saca esa plaza a concurso como un contrato de alta dirección. Esta tiene carácter temporal y cesa cuando cese el político del que depende.

Para la concejala socialista Montserrat Rincón, esta es una manera de «blanquear un cargo de confianza». Critica que se valore cualquier licenciatura para este cargo y que puntúe la experiencia en nuevas tecnologías. Aun así, explica que levantan el veto y volverán a las reuniones ordinarias.

La concejala del área, Rosario Gómez de la Peña, explica por su parte que las bases se ciñen a las leyes y asegura que la convocatoria sigue adelante. «He dado una información exhaustiva. Que no les gusten estas bases no significa que no estén de acuerdo a la ley», apunta.

Rosario Gómez de la Peña indica que este tipo de convocatorias son habituales en otras administraciones y pone como ejemplo la Diputación provincial, donde han salido varias a concurso por este procedimiento. El plazo de presentación ya ha concluido y hay varios candidatos, aunque no habrá más información al respecto hasta los próximos días.