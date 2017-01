Menos curvas, más veloz, más olímpico

El BMX es olímpico desde Pekín 2008, y esta distinción lo suele condicionar todo en cualquier deporte. Por eso el circuito que hay en la calle José María Alcaraz y Alenda de Valdepasillas está siendo remodelado desde hace semanas. Las obras comenzaron en diciembre y concluirán el próximo mes. A grandes rasgos, ahora lo que hay es un trazado con menos curvas, rectas más largas y obstáculos más suaves pero más rápidos, según los especialistas. De este modo, los corredores pacenses tendrán más posibilidades de adaptarse a las nuevas exigencias de este deporte desde que es disciplina olímpica. La otra gran esperanza que se eleve el número de aficionados, pues en los últimos años había caído la cifra de pilotos en un deporte en el que Badajoz siempre tuvo una gran cantera.

Pocas ciudades pueden presumir de tener una pista de BMX en pleno centro, como ocurre en Badajoz. En el año 2014 el Ayuntamiento invirtió en mejorar su vallado perimetral, y a finales de 2016 esta remodelación interior que aún se está acometiendo tiene el fin de homologarlo para competiciones nacionales, según el concejal de Deportes Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, que habla de 32.000 euros destinados a rediseñar el circuito, según dice, «tras escuchar a los cuatro clubes de BMX que hay en la ciudad, de modo que hemos atendido en la medida de lo posible lo que nos ha dicho cada club, pues todos estaban de acuerdo en que lo que había se estaba quedando obsoleto».

El nuevo circuito estará listo en pocas semanas y quedará con cuatro rectas y solo tres curvas con unos peraltes más elevados que favorecerán la velocidad y el espectáculo, sin que ello sea impedimento para que en la pista pueda combinarse tanto la competición como la enseñanza, afirma el edil.

Con la nueva instalación se espera que se animen más jóvenes, pues la cifra de corredores había decaído

La obra, realizada por la empresa Joysma, también incluye una mejora de la iluminación y la sustitución del sistema de salidas. Ha sido supervisada en todo momento por un especialista portugués, Alexander Almeida, técnico de la Federación de Portugal y con experiencia en la remodelación reciente de circuitos en la zona de Lisboa y Évora. En el de Badajoz los trabajos han supuesto mover 2.000 metros cúbicos y se han traído 1.200 metros cúbicos más de una arena especial para este tipo de deporte.

El BMX forma parte de las Escuelas Deportivas Municipales y en la actualidad tiene 40 usuarios, que durante la obra han seguido realizando ejercicios en La Granadilla.

José Carlos Pedrero, director deportivo del Unión WCC, uno de los cuatro clubes de la ciudad, está satisfecho con la nueva instalación. Tiene aproximadamente 300 metros -algo más corto que el anterior- y lo define como «más rápido, más compacto y más seguro».

En su opinión, el otro estaba muy desfasado, con un diseño de los años noventa pese a las variaciones que se le habían ido haciendo. Esto tenía consecuencias para los corredores pacenses cuando salían a competir fuera. «Tenían mucho fondo, pero les faltaba velocidad punta». Sin embargo, Pedrero explica que esto se va a poder corregir a partir de ahora. «Este se parece a los estándares, es más rápido, con curvas más altas y un peraltado más optimizado con rampas de recepción de saltos más suaves que te hacen mantener la velocidad».

En Badajoz los otros tres clubes son el New Zero, el Kids School Club y el Club BMX Badajoz, de reciente creación. Según Pedrero, una idea que existe es crear una liga local para que los deportistas se acostumbren a competir, aunque reconoce que aún no está matizado el formato. El otro reto, concluye, es intentar que suba el número de practicantes de BMX en la ciudad, que cayó cuando se empezó a reducir el número de monitores. Ahora espera que con el nuevo circuito este deporte vuelva a coger auge en la ciudad.