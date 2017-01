La Vuelta al Baluarte del domingo puede batir el récord de participación

El domingo tiene lugar la carrera popular más veterana de la ciudad, que ahora afronta su edición número 33 y que este fin de semana demostrará que mantiene un excelente estado de forma, con todos los dorsales agotados desde hace semanas, como suele ser habitual debido a que la inscripción es gratis. Si todo el mundo cumple y se presenta, en total se esperan 2.000 corredores adultos más 800 en categorías inferiores, se podría batir un récord de participación, lo que garantizará un ambiente total en pleno centro de la ciudad.

La Vuelta al Baluarte, que sigue siendo de 7.100 metros, ha modificado su recorrido levemente, pero mantiene su esencia de acompañar en todo momento ese trazado defensivo que tanto distingue a Badajoz. Pero lo que más valoran muchos de sus inscritos es que se trata de una prueba apta para todos los públicos. Según Chema Mateos, presidente del Club Maratón Badajoz desde el año 2014, «es una buena carrera para iniciarse y que la gente que ya está entrenando dos o tres días por semana y que corre media hora o tres cuartos de hora puede hacer con facilidad. Además, se espera una de las más altas participaciones porque, además de que correr está de moda, hará buen tiempo, así que la carrera será muy amena y, debido a que hay varias distancias según las categorías, se puede disfrutar en familia». Además de los mayores, que salen a las 11 horas, infantiles y cadetes lo harán a las 11.50 desde el Puente de la Autonomía para correr 2.300 metros, mientras que los alevines saldrán del Parque de la Legión a las 12.20 y recorrerán 1.100 metros.

La organiza la Fundación Municipal de Deportes y la principal novedad en los adultos es que este año la salida estará junto al Museo del Carnaval, próximo a la oficina de Correos y no en Puerta Palmas como otros años. También se suprimen los tramos que iban por las avenidas de Huelva y de Villanueva para enlazar con la 'autopista' (BA-20), por lo que habrá que dar dos vueltas a un circuito. Por tanto, el itinerario queda como sigue: Museo del Carnaval, avenida Ramón y Cajal, Puerta Palmas, carretera de Circunvalación, Ronda del Pilar hasta el punto de la salida y empieza la segunda vuelta, para la cual hay un protocolo de doblados.

En opinión de Chema Mateos, la única pega que tiene el nuevo recorrido es que al no ser idéntico no se pueden comparar los tiempos de anteriores ediciones. En cuanto a su dificultad, observa que solo hay una «cuesta extendida» al inicio de la Ronda del Pilar que habrá que afrontar dos veces, si bien al pasar por la salida también hay una cuesta abajo para coger velocidad hasta llegar a Puerta Palmas, señala. Por lo demás, el presidente del Club Maratón Badajoz dice entender los motivos por los que se modifica el recorrido y destaca que «lo importante es que no saquen esta carrera del centro de la ciudad». Además, opina que con la salida y meta cerca de San Francisco, esto permitirá que se acerque mucho público a ver y animar a los corredores.

Para los debutantes, que espera sean muchos, Mateos da algunos consejos. «Conviene hidratarse y desayunar fuerte al menos hora y media antes de la salida, ser prudente y tratar de ir con un compañero que marque el ritmo».