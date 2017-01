Los postes para coches eléctricos resisten

Badajoz tiene 22 postes con sus correspondientes huecos de aparcamiento para que recarguen los coches eléctricos. Están en la calle ubicados estratégicamente, en aparcamientos, en centros comerciales y en algunos de los concesionarios de coches de la ciudad. Apenas se utilizan, ni siquiera están todos en buenas condiciones, según ha observado algún usuario, pero la estrategia es tener paciencia, resistir y mejorar esta red. Existe el convencimiento de que los coches eléctricos son el futuro y solo así se incentiva su adquisición, sostienen en Agenex, la Agencia Extremeña de la Energía y principal impulsora en la región de este tipo de vehículos mediando entre compañías eléctricas, sectores interesados y Administraciones.

ALGUNAS PREGUNTAS uEn Extremadura. La Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) es la principal impulsora de este tipo de vehículos. Hay 22 postes de recarga en Badajoz y 18 en Mérida. Se espera que Cáceres se sume pronto a esta red. Ahora mismo el contrato es con Endesa y las recargas son gratuitas. uEl coche. Los hay exclusivamente eléctricos e híbridos. Cada vez hay más modelos y suelen ser un poco más caros que los de combustión, si bien hay ayudas y el mantenimiento es más barato. uRecarga y autonomía. Se puede hacer en casa o en un punto de recarga. Depende del modelo, pero en los puntos rápidos la carga completa dura unos 45 minutos y en uno convencional entre seis y ocho horas. En cuanto a la autonomía, los modelos con baterías más avanzadas, de litio, pueden recorrer entre 200 y 250 kilómetros.

Ahora mismo Badajoz y Mérida, en este caso con 18, son las dos únicas ciudades extremeñas con postes públicos de recarga eléctrica, una alternativa gratuita al enchufe de casa, donde poner a punto la batería del coche sale por entre dos y tres euros, según el modelo. Cáceres descartó unirse a este programa hace unos años, pero según Agenex podría sumarse en breve para no quedarse atrás en la carrera hacia el uso de vehículos no contaminantes.

En el caso de la capital pacense el contrato con Endesa, que suministra gratis esta energía desde que activó los postes hace apenas dos años, concluyó en diciembre, pero la prestación se ha prorrogado seis meses más. En este periodo Agenex (un órgano en el que participan las dos diputaciones provinciales, la Junta de Extremadura y la Universidad), quiere dar varios pasos para seguir incentivando el uso de estos vehículos alternativos, aún minoritarios pero cuyas cifras de venta progresan lentamente cada año.

Cosme Segador, director de Agenex, habla de sentarse con las asociaciones de transportistas para que valoren la posibilidad de apostar por los vehículos eléctricos, pues no entiende, por ejemplo, que a los taxistas no les resulte interesante, ya que si bien un factor limitante es su autonomía, que ronda los 200 kilómetros, para circular por ciudad no habría problemas. La agencia también pretende de consolidar una red de puntos de recarga en la región que gestione una sola empresa y que permita desplazamientos cada vez más largos.

Recargar aún es gratis

Segador calcula que en estos momentos no hay más de 50 coches eléctricos circulando en la región. Hace el cálculo según el número de tarjetas expedidas por Endesa para que los dueños puedan usar los postes en sus recargas en lugares públicos. Como promoción, este servicio sigue siendo gratuito, y la idea es que una vez expire la prórroga del contrato sean los ayuntamientos los que gestionen, directa o indirectamente, estos postes de recarga también conocidos como electrolineras.

Hay que decir que muchos de los coches eléctricos que circulan por Badajoz han sido adquiridos por instituciones públicas, como el que comparte Agenex con Diputación de Badajoz, el turismo y la furgoneta que usan en el consorcio medioambiental Promedio, el vehículo que utiliza personal del Servicio de Alumbrado del Ayuntamiento de Badajoz, dos coches eléctricos que adquirieron el año pasado en Mérida para la Policía Local o el de un director general de la Junta que lo usa a diario en sus desplazamientos entre su pueblo y Mérida y que suele verse recargando frente a una de las consejerías de la Junta de Extremadura con frecuencia.

Para el director de Agenex, la principal baza de estos coches es el ahorro en combustible, pero el episodio reciente ocurrido en Madrid cuando los niveles de contaminación sobre la ciudad obligaron a restringir la circulación, son una razón más para seguir impulsando este tipo de vehículos.

Juan Manuel Moya tiene dos coches. Uno es un Nissan Leaf eléctrico que compro hace cuatro años, y el otro un Mitsubishi híbrido enchufable, esto es, cuando se descarga la batería usa gasolina.

«Algunos no funcionan bien»

Este vecino de Badajoz está muy interesado en la divulgación de este tipo de transporte. De hecho, aunque suele cargar sus vehículos con el enchufe de su casa a veces lo hace en la calle para que se visibilice esta alternativa. De paso, comprueba que todos los postes de recarga funcionan correctamente. En el caso de Badajoz no está completamente satisfecho. «Trabajo en la universidad, suelo usar el del campus y ahora mismo está estropeado. No sé si tardarán en repararlo porque el servicio técnico está en Mérida. Otra vez, en el de la estación de autobuses, se me quedó enganchado el cable, y en el aparcamiento de la Memoria de Menacho hay dos puestos, pero no están activados. Aunque en el resto de Badajoz en general funcionan la mayoría hace una carga demasiado lenta. Solo hay uno de carga rápida, que te permite terminar en 45 minutos. Está en el concesionario Nissan, pero tiene la limitación del horario comercial, igual que el de La Granadilla, que cuando cierra la instalación no se puede usar el poste, por no hablar de que los empleados usan este espacio para aparcar».

Moya es delegado de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos de la provincia de Badajoz. Reconoce que la llegada de este tipo de vehículos es lenta, pero está seguro de que algún día se impondrán a los de gasolina, por eso es importante para él cuidar la red de postes de recarga e ir implantando de tomas rápidas. Además de reducir la contaminación la ventaja principal para el propietario es el ahorro. En su caso, su Nissan Leaf tiene recorridos 30.000 kilómetros, y él afirma haber ahorrado 1.000 euros en gasolina por cada mil kilómetros suponiendo que pagase él la electricidad el enchufar el coche en su casa. «Si recargara siempre en la calle me saldría mucho más barato», dice.