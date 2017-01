Finaliza la recuperación de la fachada de la casa que está frente a la Puerta del Capitel

El andamio que afeaba la vista de la Plaza de San José al salir por la Puerta del Capitel ha desaparecido tras un año. La Inmobiliaria Municipal de Badajoz ha invertido más de 90.000 euros del Plan de Impulso de la Economía para rehabilitar la fachada de una vivienda que es de su propiedad.

La obra, sin embargo, solo ha mejorado el aspecto exterior del inmueble y ha reforzado la estructura. El interior sigue degradado y no tiene utilidad por el momento. La mejora sirve para acabar con el peligro de derrumbe y mejorar la imagen, ya que la vivienda está junto a la Alcazaba y la Plaza Alta, dos de los lugares más visitados por turistas.

La rehabilitación ha consistido en la instalación de un muro de carga y una viga que puede apreciarse y que evita el peligro de desplome. Además la fachada se ha adecentado. Los arcos de entrada se han decorado con sillería y en el porche se ha recuperado el artesonado de madera. El estilo recuerda a las casas Mudéjares, también en la Plaza de San José y que se utilizan actualmente como Oficina de Turismo.

Este trabajo de recuperación, ya ha concluido, pero por el momento la vivienda permanece con las vallas de obra hasta que se inaugure la nueva fachada.

La Inmobiliaria Municipal adquirió este inmueble antes de la crisis económica. En realidad no se trata de una sola casa, sino de tres viviendas de pequeño tamaño. Su intención era construir pisos de gama alta para revitalizar la zona. El parón inmobiliario dejó el proyecto aparcado. Las viviendas no se pudieron construir por falta de financiación. También se temía no encontrar compradores.

Con el paso de los años la situación de las viviendas se fue deteriorado hasta que en noviembre de 2015 la Inmobiliaria Municipal tuvo que colocar un andamio exterior de grandes dimensiones para evitar que se desplomasen. El edificio o podía ser demolido por su valor patrimonial, pero corría peligro de venirse abajo en una zona muy transitada, ya que está junto al Arco del Peso.

Eliminar el andamio

El andamio, eso sí, provocó numerosas quejas al ser un 'parche' en plena zona histórica de la ciudad. Por esa razón el Ayuntamiento ha destinado 93.000 euros a esa rehabilitación parcial, aunque por el momento no hay una solución definitiva para estas casas.

Además hay otras dos viviendas, en este caso privadas, que siguen afeando el entorno del Arco del Peso. Son las dos casas que hay entre la fachada rehabilitada recientemente y el propio arco de entrada a la Plaza Alta. Sus fachadas están en mal estado. A estos edificios degradados se suma la única construcción que queda sin recuperar en la Plaza Alta. Se trata del inmueble entre las calles Moreno Zancudo y Norte. En su día iba a convertirse en un hotel, pero el proyecto no avanza. Ha sido otra de las víctimas de la crisis económica.