La rebaja del nivel del río para sacar camalote y nenúfar no afectará a los piragüistas

Badajoz. El azud del Guadiana empezó ayer a desaguar con la finalidad de que el nivel del río descienda y esto facilite los trabajos de extracción tanto del camalote como del nenúfar mexicano, dos especies invasoras cuya presencia es cada vez mayor. La operación de desagüe la realizaron ayer técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, durará dos meses como máximo y se supone que en varios días comenzará a notarse el descenso del agua. De este modo, el acceso a las orillas será más sencillo, así como arrancar de raíz estas especies vegetales que se han multiplicado en los últimos años. Esta extracción se hará con medios mecánicos.

Según el director técnico de la CHG, José Martínez, ni estos trabajos ni el descenso del agua afectarán al riego de los jardines que gestiona el Ayuntamiento o a la actividad del Club de Piragüismo de Badajoz, que tiene su instalación a pocos metros del azud y suele navegar con sus embarcaciones por este tramo del río.

Martínez aclaró ayer que el cauce del río en Badajoz no quedará como el de Mérida en estos momentos, cuando se ve gran parte del lecho y da la sensación de que se está secando. En el caso de Badajoz no es necesario vaciarlo tanto para la extracción de camalote y nenúfar mexicano. Además, un vaciado mayor tendría que autorizarlo la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura pues el descenso del nivel del agua no puede afectar al bienestar de aves y peces.

Ya se asume que estas especies invasoras son imposible de erradicar y basta con controlarlas

Para José Martínez, esta medida se toma por primera vez en Badajoz aprovechando tanto las bajas temperaturas que detienen el crecimiento de estas especies, como que el Ayuntamiento no tiene que regar en esta época los parques que tiene en las márgenes. De funcionar, se repetirá en próximos inviernos si las condiciones son las apropiadas.

No obstante, Martínez opina que hay que empezar a convivir con el camalote, planta sobre la cual la CHG trata de minimizar su impacto, pero da por imposible su erradicación, afirma el director técnico del organismo, quien cita varias cuencas fluviales del mundo en las que el camalote existe y esto no afecta a la actividad que hay alrededor.