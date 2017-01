Fragoso traslada al director general de la Policía las necesidades de la ciudad

El director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, ha afirmado que estudiará peticiones policiales de la ciudad de Badajoz y trasladadas este lunes por su alcalde, Francisco Javier Fragoso, como un mayor número de agentes, mantener la unidad del cuerpo situada en la Plaza Alta o implantar una similar en la barriada de Suerte de Saavedra.

Así lo ha apuntado López Iglesias, en declaraciones a los medios de comunicación, tras firmar en el libro de honor del Ayuntamiento de Badajoz, del que hasta hace unas semanas era su portavoz, y ha mantenido un encuentro con Francisco Javier Fragoso, la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Policía Local, María José Solana y los portavoces de PP, Celestino Rodolfo, del PSOE, Ricardo Cabezas, de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, y de Ciudadanos, Luis García-Borruel.

En su intervención, el alcalde de Badajoz ha recordado que se trata de la primera visita oficial de Germán López Iglesias al ayuntamiento en su nuevo puesto y ha recordado que "por primera vez" la ciudad tiene en un cargo de "tanta relevancia para el país" a un vecino de la capital pacense que ha sido, además, concejal del consistorio municipal desde 1995 restando la etapa en la que fue delegado del Gobierno en España en Extremadura.

Al respecto, ha felicitado que haya acudido institucionalmente a despedirse de la ciudad y a ponerse a "disposición" del alcalde y los portavoces de los grupos para que, en la medida en la que sus nuevas responsabilidades lo permitan, "se note que es de Badajoz".

Así, Fragoso ha explicado que, durante la reunión, han "repasado" aspectos en los que comparten responsabilidades y acerca de lo cual ha puntualizado que ha trasladado a López Iglesias que "a veces ha habido tensiones y peticiones para que desapareciera, por ejemplo, la unidad de Policía que está ubicada en la Plaza Alta".

Sobre ésta, ha dicho que para el ayuntamiento "fue el símbolo de la rehabilitación del Casco Antiguo" con la presencia "permanente" del cuerpo en dicha "comisaría o punto de atención ciudadana" que ha definido como un "elemento estratégico de ciudad", a la vez que ha citado otras cuestiones como seguir trabajando en el convenio de colaboración entre la policía nacional y local por el que "comparten responsabilidades" en materia de seguridad ciudadana en Badajoz.

Más agentes

Otro asunto enumerado por el alcalde de Badajoz ha sido la petición de colaboración en materia de formación sobre seguridad ciudadana en el marco de un convenio o protocolo de colaboración entre ambos cuerpos policiales y el hecho de que, dado que se trata de una ciudad fronteriza, "posiblemente necesita una dotación de Policía Nacional mayor a lo que la media debería decir".

"Es lógico que en aquel sitio donde los malos pueden irse de un lado para otro con facilidad siempre es mejor tener cuantos más agentes de la policía controlen ese posible tráfico que puede haber de personas que no se dedican a las cosas buenas", le ha solicitado Fragoso a Germán López Iglesias "ya que este año es generosa la Oferta Pública que el Gobierno de España ha sacado en policías nacionales" y "lo será también en el siguiente".

No hay problemas

Sobre estas peticiones de la ciudad, Germán López Iglesias ha afirmado sobre el convenio entre la Policía Nacional y la Local que "no hay problema" porque "ya funciona" y "lo que hace falta es intensificarlo un poco más".

Además y sobre la comisaría o punto de atención al ciudadano de la Plaza Alta, ha sostenido que "tampoco hay ningún problema en mantenerlo" porque es "bueno" para el ayuntamiento pero también para la ciudad y el propio cuerpo porque "de alguna manera tiene controlada" esta zona "bastante" transitada por gente de fuera.

"El tema de traer más efectivos no es que me lo pida solo el alcalde, lo pide toda España porque siempre lo que la Policía demanda, requiere y necesita también son efectivos para poder garantizar mucho más la seguridad", ha reconocido, para agregar sobre la solicitud de Fragoso: "como director general de la Policía le digo que sí pero tengo que matizarlo, verlo y no habrá ningún problema o en más o menos volumen".

Finalmente y preguntado por la petición de instalar una comisaría en Suerte de Saavedra y su viabilidad, el director general de la Policía ha remarcado que conoce este tema, aunque se trata de aspectos que "todavía" le queda "mucho por ver y hacer".

Ha agregado por último que no ha tenido "la ocasión de verlo" y "estudiarlo" para poder dar una respuesta concreta, a pesar de lo cual ha hecho hincapié en todo caso en que no tiene "inconveniente" en "ver si sería factible" y si "es preferible tenerla o no tenerla".