Las motos tienen 300 aparcamientos en Badajoz

Antes era lo normal, pero hace tiempo que casi no se ven motos aparcadas por las aceras. Desde que en Badajoz se crearon los aparcamientos para motocicletas, hace ahora 15 años, estos espacios se han multiplicado por la ciudad.

Según la concejala de Tráfico, María José Solana, hay previsión de ampliar el número de estas plazas en el entorno de San Francisco y Menacho. Además, la política seguida hasta ahora es que, si alguien lo solicita, puede estudiarse la medida. Por eso las hay frente a instalaciones deportivas o en centros comerciales.

En Badajoz había en 2016, según datos del Ayuntamiento, 15.201 motos, y si bien ha bajado el número de ciclomotores en los últimos tres años, la cifra de aquellas de más de 500 centímetros cúbicos ha subido.

La última actuación para que puedan aparcar mejor en la ciudad ha sido mover unos centímetros hacia la calzada el aparcamiento de motos de la Plaza de España, ahora separado de la acera por una valla, y donde las motos deberán colocarse en diagonal. Sin embargo, han pasado ya más de tres semanas y la zona no ha sido pintada, por lo que las motos aparcan desde entonces en una acera cercana. Para paliar la situación se han habilitado nuevas plazas a pocos metros, frente al Archivo Municipal, pues ésta es una zona donde aparcan a diario muchos moteros.

Roberto Sánchez, que se desplaza en moto desde hace décadas, decía esta semana que la medida ha favorecido a gente como él. «Llegó un momento en que por aparcar en la acera te multaban, pero es que ya había tanto tráfico que no encontrabas hueco para dejar la moto ni entre dos coches. Suelo aparcar en estos espacios, pero el uso de la moto está tan extendido que hay mañanas en que no hay ni un hueco libre. A mí me pasa tanto en la calle Juan Carlos I como en la Plaza de España», decía.

Los primeros aparcamientos de motos se hicieron entre 2002 y 2003 en la plaza de Minayo tras la remodelación de la plaza de España, en Ronda del Pilar y en Bartolomé J. Gallardo junto a San Francisco, que sumaron las primeras cien nuevas plazas.

Cuatro años más tarde el Ayuntamiento apostó decididamente por este tipo de estacionamientos específicos. El entonces concejal de Tráfico, José Antonio Monago, motero habitual, detectó esta necesidad a la vez que observó que los vehículos de dos ruedas sobre las aceras molestaban a los peatones. Así, a finales de 2007 se anunció el nuevo plan de estacionamiento para motos, que incluyó reservar doscientas plazas más, la más llamativa en la avenida Enrique Segura Otaño, frente a El Corte Inglés, donde caben hasta 40 motos.

En esta oleada todos los nuevos espacios, excepto el de Ricardo Carapeto, en San Roque, se ubicaron en la zona centro: ampliación del de San Francisco, Ronda del Pilar, Prim, Plaza de Cervantes, avenida de Europa, ampliación en la avenida de Huelva, Meléndez Valdés, Plaza de la Soledad antes de su remodelación y Plaza de España. En algunos de estos lugares se entiende que estos espacios reservados no tienen uso durante la noche, por eso se contempla no obstante que aparquen turismos a partir de las 20.30 horas para no desaprovechar ese hueco.

En el caso de la Plaza de España, éste es el espacio para aparcar motos de Badajoz con mayor ocupación, y lo habitual es no encontrar una sola plaza libre durante la mañana de cualquier día entresemana.

Debido a ello los motoristas estaban empezando a invadir la acera e impedían el paso de transeúntes con alguna dificultad, razón por la que instaló una valla de forja hace tres semanas con el fin de desplazar las motos hacia la calzada, donde podrán estacionar en diagonal, lo que elimina como mucho una plaza, según explicó el Ayuntamiento, si bien hay que decir que hace dos años este estacionamiento ya redujo prácticamente a la mitad el número de plazas cuando se trasladó a este lugar la oficina de Policía Urbana.

También margen derecha

No fue hasta el año 2009 cuando el Ayuntamiento de Badajoz empezó a ubicar aparcamientos de motos a la margen derecha, lo que daba a entender que esta medida tenía éxito. La siguiente fase que extendió los aparcamientos de motos por la ciudad estuvo relacionada con el plan vial contra los atropellos que se empezó a implantar en 2012. Una de las cuestiones que dificultaba la visibilidad de los conductores eran los vehículos aparcados antes de los pasos de cebra. Se notó sobre todo en la barriada de Valdepasillas.

Según la nueva concejala de Tráfico, María José Solana, «la experiencia piloto de los primeros aparcamientos fue un éxito y solo en los últimos dos años se han habilitado 120 plazas más. Se ponen con dos criterios: que estén próximas a los centros de trabajo, y que sirvan para dar mayor visibilidad a los pasos de peatones.

Ello se debe a que últimamente ha aumentado la percepción de que Badajoz es una buena ciudad para circular en moto. Está claro que hoy día los conductores de coches conviven con normalidad con los motoristas».