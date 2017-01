300 denuncias por aparcar en doble fila en Sinforiano Madroñero en 13 días

-Lo que es de VERGÜENZA son los resaltes tan exagerados que han puesto para disminuir la velocidad antes del paso de peatones, ya que SON ILEGALES por no cumplir la normativa.

-La señalización efectivamente avisa de los resaltes e indica no superar los 20 km/h

-Pero esos resaltes de semejante altura son para calles peatonales donde coches y peatones comparten el mismo espacio, y obligan al vehículo a circular a unos 5 km/h, es decir, el paso de una persona normal a pie y no a 20 km/h como indican las señales en Sinforiano Madroñero.

-A mí si se me revienta un amortiguador, rompe la trasmisión o la dirección, todas ellas averías caras denuncio al Ayuntamiento por no colocar la señalización obligada por ley. No cumpen la normativa esos resaltes repito.