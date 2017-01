PSOE y Podemos se niegan a ceder gratis Las Arenosas

Socialistas y Podemos rechazaron ayer que el Ayuntamiento pueda ceder de forma gratuita los terrenos de Las Arenosas a Ahmad Al-Khatib para que convierta la finca municipal en un centro de salida y recepción de raids hípicos, tal y como pidió el empresario a través de HOY en su edición de ayer.

Este mes se cumple un año desde que el Ayuntamiento constituyera el derecho de superficie de esta finca con el fin de sacarla a concurso. Así, una empresa podría construir ese centro hípico a cambio de pagar un canon anual al Ayuntamiento y este mantendría la titularidad de los terrenos. Pero desde entonces los trámites no han avanzado. Desde el Ayuntamiento explicaron esta semana que el expediente había quedado paralizado porque la empresa pretendía la cesión gratuita y que no se está dispuesto a ello.

Ahmad Al-Khatib aseguró en la edición de este jueves que mantiene su propuesta pero si la cesión es gratuita. Admitió que había comunicado al Ayuntamiento que no se presentaría cuando supo que se iba a convocar un concurso público. Dijo también que el proyecto se le había ofrecido a principios de 2015 y quería volver a las condiciones originales que se negociaron.

El alcalde, Francisco Fragoso, no quiso pronunciarse ayer sobre las palabras de Ahmad Al-Khatib. Pero sí lo hicieron desde el PSOE y Podemos. El portavoz de esta última formación en el Ayuntamiento, Remigio Cordero, rechazó ayer apoyar la cesión gratuita. «La inversión puede ser interesante y atractiva, pero no que la ciudad ceda el suelo de forma gratuita y sin que salga a concurso público». Cordero recordó que su partido apoyó al PP en el Pleno para constituir el derecho de superficie hace un año, pero siempre a cambio de un canon anual y con concurso público para que puedan concurrir otros empresarios interesados. «No tiene la mínima lógica que no fuera así», incide.

A estas palabras se suma el concejal socialista Pedro Miranda, que se mostró indignado al conocer las declaraciones de Ahmad Al-Khatib a través de HOY en las que viene a decir que la finca se le ofreció de forma gratuita a principios de 2015.

Hace un año, en el Pleno para la concesión del derecho de superficie, el PSOE votó en contra. «Nos reafirmamos en la negativa después de lo conocido esta semana, que hace dos años el PP trató a esta empresa como si los terrenos fueran una finca particular. Es un suelo público y para su cesión o venta deben cumplir la ley. ¿Por qué lo hicieron? Porque entonces tenían mayoría absoluta y estaban haciendo lo que querían. Ahora, sin mayoría absoluta, tienen que cumplir la ley y eso es muy complicado. Efectivamente, nos parece perfecto crear puestos de trabajo y riqueza, y el Ayuntamiento tiene que poner sus medios para ello. Pero legales. El Ayuntamiento no es un cortijo particular».

El anteproyecto que registró la empresa en el Consistorio estima una inversión de tres millones de euros para habilitar los espacios donde cuidar a los caballos, así como cafetería y restaurante.