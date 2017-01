La ampliación del parking de caravanas tendrá que esperar

No habrá más espacio para aparcar caravanas. Al menos, de momento. Esta ampliación es una de las dos obras incluidas en el plan de impulso a la economía local que no han terminado dentro de su plazo. Esto es, antes del pasado día 31. Ahora, el Ayuntamiento tiene que buscar una nueva fuente de financiación para pagar las actuaciones. Por el momento, quedan paralizadas.

La ampliación consiste en ganarle espacio a parte del césped que había al lado del aparcamiento que se habilitó junto al parque del río. Se trata de una superficie de ocho por veintisiete metros que dará para ocho plazas más. Además, en este caso el desnivel será menor, del 0,5%, el mínimo imprescindible para que no provoque charcos cuando llueve. El resto se quedará tal y como está, al 3% de desnivel, lo que obliga a colocar calzos en los vehículos para neutralizar la pequeña cuesta que tiene el lugar.

El objetivo es también mejorar la superficie porque se echará una nueva capa de aglomerado, se rebajarán algunos bordillos, se cambiará de sitio el lugar para llenar el depósito de agua y vaciar las aguas sucias que existen en la actualidad, y se colocarán unos postes para la toma de luz de las autocaravanas. Esto provocará una reordenación de los aparcamientos. Se suprimirán los que hay en línea y serán todos en batería, aumentando el número de plazas hasta la veintena.

Esta era la actuación total. Pero se ha quedado en una ejecución del 33%. Lo dice el concejal de Infraestructuras, Jesús Coslado, quien culpa a la empresa adjudicataria y también a la oposición municipal de que la obra no haya terminado.

Dice que tanto PSOE como C’s han obligado al PP a tener únicamente en cuenta criterios objetivos a la hora de adjudicar los contratos que hace el Ayuntamiento. Añade que en este tipo de obras esos criterios objetivos son los económicos. El concejal argumenta que la empresa adjudicataria es Senpa, de Madrid, y consiguió la obra porque ofreció una baja agresiva. La obra salió a concurso por 56.300 euros y su propuesta fue de 36.300 euros.

Accesibilidad

Después, sin embargo, no les ha dado tiempo a terminarla. «La empresa se ha visto desbordada. La otra obra que no han acabado es un paquete de actuaciones para mejorar la accesibilidad de espacios públicos de la que solo han ejecutado el 10%. Son empresas de fuera, que se presentan con bajas tremendas y que después no pueden terminarlas. La oposición nos obligó a ir a este tipo de subastas por eliminar los criterios subjetivos en la adjudicación de este tipo de contratos».

El resto de actuaciones del plan de impulso de Vías y Obras han terminado, según Coslado.