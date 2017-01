El Consistorio retira los resaltes de Sinforiano Madroñero tras el accidente de un motorista

Y estas tonterías las paga el alcalde y sus concejales o las pagamos con nuestros impuestos. Basta ya!! No hay más que darse una vuelta por los municipios gobernados por el PP y ver cómo todos implantan las mismas cosas, con empresas afines.... Por qué no hay luces y semáforos solares?, por qué no funciona la grúa a las puertas de los colegios, bares.... Por qué ese dinero no se invierte en educación vial?

Por la limitación en los cargos públicos a 8 años!!!