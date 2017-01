Adiós al sueño árabe de Las Arenosas

Una verja cerrada, un cartel viejo y los pilares de una nave que nunca llegó a levantarse. Es lo que se ve en el acceso a Las Arenosas, la finca municipal de 24,5 hectáreas que encaprichó a unos empresarios árabes. A finales de 2015 presentaron formalmente un proyecto para crear un centro hípico, los trámites municipales comenzaron en enero de 2016 y hoy, un año después, el sueño árabe se ha desvanecido. En el Ayuntamiento nadie espera ya a los empresarios de Golden Worldwide, los mismos del matadero de Olivenza, que iban a hacerse cargo del proyecto.

Desde las instalaciones oliventinas explicaban ayer que no se llegó a ningún acuerdo con el Ayuntamiento y dan el proyecto por anulado. En el Ayuntamiento admiten la paralización de la iniciativa. Y a las puertas de Las Arenosas todo sigue igual que en los últimos años: sin actividad.

Sin ofertas

El Consistorio ha recibido pocas ofertas en los últimos años para recuperar estos terrenos. Se presentó un proyecto privado en 2006 para hacer una ciudad deportiva de alto nivel, pero no prosperó. Desde entonces no se supo nada hasta que comenzaron las negociaciones tras la iniciativa del empresario del matadero de Olivenza, Ahmad Al-Khatib. Aquello fue en el verano de 2015. Su objetivo era crear un complejo deportivo hípico en el que invertiría entre dos y tres millones de euros.

Los primeros informes municipales que recoge el expediente datan de octubre de 2015. Entre ellos consta uno con la valoración actual del terreno y las instalaciones que aún quedan en pie, aunque bastante deterioradas. El valor total asciende a 381.495,21 euros.

Los últimos pasos administrativos en el Ayuntamiento se dieron hace un año. Entonces se abrió el expediente para constituir el derecho de superficie sobre estos terrenos. Tras meses de estudios e informes municipales, los funcionarios indicaron que el derecho de superficie era la mejor herramienta para ceder el suelo a la empresa y que ésta construyera las instalaciones necesarias para explotarlas. Con esta fórmula, la propiedad del suelo seguiría siendo municipal y, una vez pasado el tiempo establecido en el contrato, esta revertiría al Ayuntamiento.

Sin embargo, los técnicos alertaban de que no podía adjudicarse de forma directa, sino que era necesario un concurso público para su adjudicación. En esos pliegos de adjudicación debía aparecer el tiempo de uso y el canon, pero finalmente no se han llegado a conocer. El último paso que se dio fue la constitución de ese derecho de superficie, un trámite para el que los populares contaron con el apoyo de Podemos. La licitación como centro hípico para raids no llegó a producirse.

Sin pagar nada

Desde el Ayuntamiento admitían ayer que los empresarios querían tener derecho al suelo sin pagar a la ciudad y que el Consistorio no estaba dispuesto a ello. Querían que los empresarios abonaran un canon anual que no ha trascendido. Finalmente, no se ha llegado a un acuerdo.

Solamente se ha conocido hasta ahora el interés de la empresa Golden Worldwide por esta finca, así que el Ayuntamiento ha desistido del concurso cuando la empresa dejó constancia de su falta de interés.

Las Arenosas es una finca de 24,5 hectáreas en la carretera de Olivenza que el Ayuntamiento usa desde hace años como almacén para restos de todo tipo. El Consistorio adquirió esta finca en 1990, con el socialista Manuel Rojas como alcalde, por 239.203 euros. En estos terrenos se realizaron distintas obras que costaron 866.860 euros. Entre ellos, la adecuación de los caminos, depósitos de agua, la plantación de árboles, módulos de invernadero y una nave con cámara frigorífica. Hasta 1993 se dedicó al cultivo. Desde entonces no ha tenido un uso específico.

El interés del empresario del matadero de Olivenza por recuperar la finca alimentó el sueño de convertirla en un centro para fomentar la economía local. Pero se ha desvanecido. Las Arenosas sigue estando hoy igual que hace un año. Su uso está reducido al de un almacén de trastos y sin funcionamiento.