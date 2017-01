Badajoz también quiere ser una ciudad compasiva con los cuidados paliativos

Lo de destacar el nombre del presi en negrita ¿tiene algún fin? ¿es para darle importancia?

Me jarta el cultivo del autobombo de los políticos, a ver si se dan cuenta de una vez que para ser importante hay que ser el mayor servidor de todos, y no como pretenden, que todos les sirvan a ellos y a sus intereses.

A los únicos políticos que se recuerda en la hisotira es a aquellos que lo dieron todo por su pueblo, no a los que pidieron todo a su pueblo.