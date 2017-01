El mercado de San Francisco resiste a la competencia

Leandro López ha vivido durante cuarenta días en su furgoneta.

Llegó desde Granada el 25 de noviembre cargado de juguetes de madera atraído por un mercadillo navideño que no cobra a los artesanos por los puestos. Ayer, en cuanto los Reyes se fueron de San Francisco, recogió y se fue. «Después de cuarenta días aquí, ya tengo ganas de irme», dijo.

Pocas horas antes de cerrar firmaba un balance más o menos satisfactorio. Entre cuatro o cinco mil euros de facturación. «Cuando tienes veinte años lo haces, pero con cuarenta yo no sé si podría estar aquí cuarenta días en una furgoneta». El año que viene, si no le sale algo mejor, espera volver.

También tiene previsto hacerlo Raquel Abalorios. Ella vino de Montijo y el mercado navideño le ha valido para parchear la crisis. Su marido apenas tenía trabajo en el taller de granito y empezaron a hacer fiestas y mercados medievales. Ahora, como la construcción ha repuntado un poco y tiene más faena en el taller, ya no necesita llevar una vida tan nómada. Después de cinco navidades instalándose en San Francisco ya tiene clientela fija que le conoce de un año para otro. «En el fondo, eso es lo que te salva». Su filosofía de trabajo y paciencia se resume de forma muy gráfica: esto quizá no interese, pero menos compensa quedarse en casa.

Leandro y Raquel son dos de los más de cuarenta tenderos que han intentado ganar algo de dinero estos cuarenta días en San Francisco. Con la competencia de Menacho y El Faro y tantos días de lluvia cuesta encontrar a algún comerciante realmente satisfecho. Quizá en este grupo esté María José Briones. Vende chucherías. Un valor seguro en este tipo de espacios. Este año, cuenta, ha sido el mejor de todos. Como todos los operadores, coincide en que ha habido menos público que otros ejercicios, pero cree que también influye la ubicación dentro de la plaza para rentabilizar el puesto.

En el costado más próximo al López de Ayala, en la columna de la churrería, la sensación casi unánime es de un mercado animado, con público y rentable. En la hilera de enfrente, en la entrada por Menacho, el recuento de estos cuarenta días en las casetas es pobre tirando a muy pobre. Luis Alfonso dice que en comparación, casi el 40% menos que el año pasado. Más o menos el mismo cálculo que Jahlim y otros que prefieren no dar su nombre. Balance desigual para un mercado que aspira a convertirse en el epicentro de la Navidad de la ciudad, pero que entre fines de semana lluviosos y la competencia de Menacho, El Faro y demás centros comerciales, muchos comerciantes lo ven con poca gasolina para tantos días.

El formato empezó en 2011 en San Atón. Entonces apenas había una docena de puestos. En este tiempo ha crecido en dimensiones hasta llegar a los 49, pero hay quien echa de menos una oferta con productos más atractivos, que interesen realmente al público, para consolidarlo definitivamente. «Si se mejora el nivel de la oferta, es muy atractivo, porque está en buen sitio, con iluminación y la gente pasa mucho», explica Leandro.

Puestos a pedir, otra posibilidad pasa por mejorar la programación. Más actividades durante las tardes. No tiene mucho sentido, explica Leandro, abrir a las once de la mañana durante los días que no hay vacaciones escolares. El tiempo dirá si este modelo de mercado navideño sucumbe a El Faro y Menacho. De momento, resiste.