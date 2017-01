«El sobrino de Borruel se disculpó porque quería ser policía local»

El alcalde cree que se ha gestado una trama en las redes sociales para hacer creer que en el Ayuntamiento hay corrupción y, así, desestabilizar su Gobierno y crear un ambiente favorable a la moción de censura.

Ha denunciado en la Fiscalía los comentarios en las redes sociales que imputan delitos a concejales, a funcionarios, a usted y hasta a su familia. ¿Hasta qué punto cree que el portavoz de C's, Luis García- Borruel, está involucrado?

No lo sé, no tengo ninguna prueba. Yo tengo la percepción de que ha habido una trama organizada de gente para intentar desestabilizar el Ayuntamiento y crear el ambiente para la moción de censura. ¿Cómo lo hacían? Imputando injurias y delitos a través de calumnias a concejales, funcionarios y a empresas con el objetivo de que se diera la impresión de que hay corrupción. Y no la van a encontrar. Ha habido partidos que detrás han jugado a política con ello irresponsablemente. No tengo claro quién está detrás, salvo los conocidos, y sí que PSOE y C's se han sentido cómodos jugando en este escenario. Hay que reconocer que Podemos no lo ha hecho.

Cuando Borruel llevó a su sobrino a disculparse a su despacho por imputar delitos en la gestión de Ifeba, ¿qué le dijo?

García-Borruel ha dicho que no tiene nada que ver con su sobrino, pero si no tiene nada que ver con su sobrino, cómo sabe que está escribiendo tras esos perfiles falsos, por qué le recomienda que venga a pedirme perdón. Por qué fue un miembro orgánico de su partido. Por qué su pareja es la que tiene de personal de confianza, por qué le ayuda a organizar la primera sesión de ayuntamiento abierto hace dos meses, por qué lo manda a ver los datos de Ifeba... Es que es muy difícil de creer.

¿Por qué acudió a su despacho?

Recibí al sobrino porque me lo pidió Luis García-Borruel. Días más tarde, me dijo que el sobrino había venido a pedirme perdón porque se estaba preparando y quería ser policía local. Y por tanto le había aconsejado que me pidiera perdón porque quería ser policía local. No vino a hablar en nombre de C's ni de nadie. Yo le hice una reflexión de que se le ha hecho mucho daño a funcionarios, empresarios o políticos que con honradez llevamos años dedicándonos a esto. Una cosa es la crítica política y otra la fábula. Vino con un interés particular y se le debió pasar porque al poco tiempo volvió a la carga.

¿Le pidió que le ayudara en la preparación para la Policía Local?

Yo no he dicho eso. Me explicaron que estaba preparándose. No que se le enchufara.

¿Le ha vuelto Borruel a hablar de la polémica en las redes?

En muchas ocasiones le he trasladado mi tremendo pesar por cómo estaban masacrando a funcionarios de la casa a los que me corresponde defender, a políticos, a las familias que no tienen nada que ver en esto, y desgraciadamente no se han movido de su posición. Me hubiera gustado que hubiera hecho algo.

Usted ha hablado antes de que se trata de una trama organizada. ¿Hasta qué punto? ¿Cree que existen intereses económicos?

No descarto que pueda haber un interés particular. Pero lo que sí veo es un interés concreto: echar al PP del Ayuntamiento.

Los dos portavoces de C's y Podemos han tratado de desvincularse de estos comentarios en las redes sociales en las entrevistas que se les han hecho en HOY. ¿Cree que han hecho lo suficiente?

Creo que se han sentido cómodos. Lo han amparado, sin ninguna duda. Con gente que se esconde en perfiles falsos para insultar, injuriar, calumniar hay que tener tolerancia cero.