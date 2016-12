El SUP denuncia que la Unidad de Motos se encuentra bajo mínimos

Pero solo refuerza la Comisaria de Almendralejo. En cambio a la de Plasencia, que esta diezmada ningun apoyo. Sera por la distancia, Jefe Superior?Será que no se la quiere reclasificar a esta Comisaria de Plasencia?Será que quiere tener centralizadas todas las unidades en Badajoz? Estas unidades no se mjustifican para servir de apoyo al deficit de otras?Porque su region policial esta tan deficitaria en plantilla?Quer hace la Delegada del Gobierno para solucionar esto?Que ha hecho el Alcalde de Plasencia tambien como responsable poñlitico de la ciudad para qu eel gobierno central, dignifique esta Comisaria?Por no no tener no tiene ni rotulo luminoso que indique que es una Comisaria de la Policia Nacional, no es algo vergonzoso?Asi se da el servicio a los ciuadadanos? Como los Reyes Magos no se preocupen, como se preocuparon de su iluminacion vamos dado los placentinos.