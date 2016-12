Ultiman el nuevo carril bici compartido en Sinforiano Madroñero

De hecho, gracias a la señalización horizontal, ya se puede apreciar la nueva remodelación, aunque la vía no estará completamente operativa hasta mañana sábado, cuando está previsto que queden instalados los cojines de calmado del tráfico en los carriles previstos para los ciclistas. Se trata de unos resaltes de goma que obligarán a los conductores de turismos a rebajar su velocidad, pero que por su anchura no afectan a los autobuses del servicio público. Queda por ver cómo los podrán sortear los ciclistas.

.... y luego dicen de Carmena.¿Para cuando la moción de censura a la alcaldía de Badajoz?.

Y con los vehículos deteniéndose en doble fila como es costumbre en esta ciudad, ahora ¿dónde lo harán? ¿en el carril de MOTOS, TAXIS, BUS o en el CARRIL COMPARTIDO ese?

Hay una cosa clara, donde no se puede no se puede y como esa avenida desde un principiuo no estaba diseñada para carril bici todo lo que se haga sera una mierda!!!!!. Pero no aprenden y las nuevas avenidas y calles donde podian poner carriles bici desde un primer momento, siguen sin hacerlo, como por ejemplo la avenida manuel rojas

Les gusta parchear. Hacen una cosa, luego la rompen para hacer otra, luego otra nueva... Según les va viniendo

Ya tenemos de todo en la Avenida....de todo menos los que deben aparecer y no lo hacen, la Policia local.



¡Ah pero no me digas! ¡ HAY POLICIA LOCAL EN BADAJOZ!



yo creía que no había de eso aquí. Que era una especie única que solo existía cada fin de mes para recibir la nómina.

Que gran chapuza han hecho en esa avenida, yo hubiera optado por adelgazar la mediana medio metro por cada lado, puesto que ahora los carriles son demasiado estrechos. En cuanto al carril bici, creo q no hay ninguno en España q sea compartido por coches también, menudo peligro. no paso en bici por ahí ni con casco no con chaleco antibalas. Y lo del famoso aparcamiento "en espiga" ya es de traca. En general, una gestión del tráfico muy muy mejorable.

¿Máximo 30km/hora? Ayer vi entrar un coche en ese carril desde la rotonda de la ctra. de Olivenza escarbando. Por mi parte lo siento pero no, cuando tenga la necesidad de pasar por esa calle en bici (que no suelo hacerlo) seguiré pasando por la acera con cuidadito para no atropellar a nadie. En cuanto a la anchura de los carriles... creo que también evitaré pasar en coche.

"Queda por ver cómo los podrán sortear los ciclistas"

Buenísimo...y así todo. Menuda chapuza



Alguien se ha fijado en la nueva anchura de los carriles?. No me gustan nada las nuevas reformas

totalmente de acuerdo. improvisación y chapuza rápida