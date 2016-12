El mercado necesita ambiente

El mercado navideño de San Francisco está bien como decoración navideña, pero a los dueños de los puestos les gustaría vender un poco más. Están contentos con tener este punto de venta en estos días del año, pero una apreciación generalizada es que pasa menos gente por el paseo y por eso hay menos compras.

En total hay 48 puestos navideños desde el pasado día 25 de noviembre que estarán abiertos hasta el 5 de enero. Si bien durante el puente de la primera semana de diciembre se elevaron las expectativas, han pasado los días, ya ha pasado la Navidad y la mayoría siente que no van a superar las ganancias del año pasado.

«Fatal», respondía el lunes Carmen Tomillo, de la tienda Mari Moños, al ser preguntada qué tal va este año el mercadillo. Según decía, «ni hay gente suficiente ni se compra». En su opinión, ampliar el horario en la hora del cierre podría ser un revulsivo pues abren desde las 11 de la mañana hasta las dos de la tarde, y reabren de cinco a nueve de la noche. «Muchas veces se animan las compras justo cuando estamos a punto de cerrar», decía la joven que atendía en esta tienda de complementos que va de mercadillo en mercadillo.

María Paredes Cosmética natural Karamba Luis Alonso Regalos Stupendissimo «Veo menos ambiente navideño, pero me gusta el mercado y me sirve para darme a conocer» «Al principio porque llovió, luego hubo niebla, nos preguntamos si la gente se está reservando»

El de Badajoz estos días se basa en productos típicos de estas fechas, la mayoría artesanales, productos naturales y algunos con fines solidarios.

Antonio Durán, de la asociación juvenil Ocioex, que se encarga de hacer regalos a niños que no tienen recursos, vende productos navideños variados, pero decía el lunes pasado que la gente cada vez se gasta menos dinero. «Es el tercer año que instalo el puesto y este diría que está siendo el más flojo. Cuando más gente viene es por la tarde», resumía como primer balance un mes después de abrir y a poco más de una semana de concluir su estancia en San Francisco.

A pocos metros está Ángela Romero. Su puesto ya es un clásico por el olor que desprende. Está en una de las esquinas, vende frutos secos, turrones y dulces garrapiñados de la empresa de Castuera Antolín León. «Empezamos con lluvia y luego vino el puente de diciembre, que estuvo bien, sobre todo el día que cerraron las tiendas porque parece que la gente no tenía dónde ir y vinieron a San Francisco. En general a nosotros nos va bien porque siempre picotea algo la gente», decía esta mujer cuya opinión es que el emplazamiento de San Francisco es mucho mejor que el de San Atón, que fue donde empezaron en el año 2011.

En 2015 puso con su puesto de productos cosméticos naturales María Paredes, cuya marca propia es Karamba. Este año ha repetido. Aunque también ha notado menos afluencia, a ella le sale a cuenta estar aquí. «Yo hago clientes y me doy a conocer. Mis ventas no están siendo malas, pero veo menos ambiente navideño. No sé si tiene que ver con que la gente está adquiriendo otros hábitos de compra y usa Internet para comprar regalos, pero este año hay menos gente. El año pasado ocurría que había momentos en que no podía atender a todo el mundo y esto aún no me ha pasado estas navidades, pero me gusta el mercado y mi actitud es positiva», explicaba esta pacense.

Otro puesto que saca partido a su presencia en el mercadillo es el de Luis Alonso, cuya empresa de regalos personalizados, Stupendissimo, funciona solo por Internet y de este modo puede entablar contacto con sus clientes. «Este año falta gente. Lo comentamos todos. Al principio porque llovió, después hizo niebla y apetecía menos salir de casa, luego llegaba el viernes y pensábamos que el fin de semana vendría más gente, pero tampoco. Nos preguntamos si la gente se está reservando para el final».