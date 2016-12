«Solo estaría a favor de una moción de censura si hubiera corrupción»

A sus 69 años y tras año y medio de carrera política al frente de un grupo municipal, decisivo en el Ayuntamiento con dos concejales, Luis García-Borruel no piensa seguir de concejal la siguiente legislatura. En esta entrevista habla además sobre el ruido generado en las redes sociales por personas de su entorno y su posición ante una posible moción de censura.

–Ha manifestado usted repetidamente en los últimos meses su distanciamiento del PP, ¿corre peligro Fragoso como alcalde en 2017?

– Se tienen que dar unas circunstancias muy específicas para que corra peligro.

–¿Cuáles?

– Que haya corrupción en el Ayuntamiento.

–¿Y la hay o tiene indicios?

– La verdad es que no tenemos indicios todavía, pero si hubiera un problema de corrupción en este ayuntamiento nosotros hablaríamos con nuestro partido a nivel nacional para cualquier tipo de acción.

–Tanto Cordero (Podemos) como Cabezas (PSOE) aseguran que han hablado con usted de una moción de censura.

– Pero una cosa es hablar y otra poner la moción de censura encima de la mesa. Hablar también se habla en las cafeterías. Cuando yo voy a tomar un café la gente me pregunta qué pasa con esto de la moción de censura. Pero otra cosa es que esté sobre la mesa para negociarla. Son dos cosas distintas. Hablar se habla de muchas cosas, tanto de la moción de censura como del parking de Conquistadores.

–¿Y con Fernández Vara, el presidente de la Junta, en la reunión que mantuvo con él?

–Nosotros no hablamos en ningún momento de la moción de censura.

–¿Se toma muchos cafés con Vara desde que él es presidente?

– Pues sí, yo con Vara he coincidido en dos o tres sitios.

–Pero más allá de coincidir, me refiero a quedar con él para tratar temas de política municipal.

–Ese día él venía a Badajoz y tenía un interés en tomar un café conmigo, nada más.

–Ahora mismo la relación con su partido, Ciudadanos, ¿cómo es?

–Pues igual que al principio.

– Pero le han abierto un expediente.

–Un expediente informativo es saludable y razonable que se abra en todos los partidos siempre que hay algún conflicto que se pueda interpretar de una manera o de otra. A mí el partido me ha pedido información y ya está. Y yo se la he enviado.

–¿Cree que a su partido le está afectando lo que parece una ‘guerra sucia’ en las redes sociales? Lo digo porque el expediente va sobre esto.

–Es que no hay expediente.

–Ha dicho que hay un expediente informativo.

–Lo que se me ha solicitado es información. Yo no tengo ningún expediente informativo.

–El excoordinador Francisco Malpica pidió que su sobrino fuera expedientado por una serie de informaciones presuntamente falsas en las redes sociales y esto dio lugar a un expediente.

–No tengo noticias de eso. Yo soy dueño de mis palabras y de mis actos exclusivamente. No de los actos y palabras de otras personas en las redes sociales.

–Pero si tuvo que llevar a su sobrino al despacho del alcalde para que se disculpara por unos comentarios en las redes sociales será que le está afectando.

–Si mañana yo me entero de que hay un perfil anónimo de alguien que se mete contigo, pues mañana lo llevo a que te pida disculpas porque me parece que el insulto y la vejación no están incluidos en el sistema democrático.

–Este tipo de comentarios y acusaciones en la redes sociales han trascendido a raíz de unos ‘guasap’ falsos que usted presentó en una comisión, ¿se equivocó?

–No me he equivocado. Hay dos licitadores para un puesto del mercadillo de Navidad. Uno de estos licitadores me trae un ‘guasap’ y me dice que se lo ha enviado fulano, y viene su nombre arriba. Cuando me lo hace llegar lo que pedimos es una aclaración. En ningún caso culpabilizamos a nadie. Además, no lo hacemos público sino que el que lo hace público es el alcalde al cabo de una semana, no nosotros. Por otra parte, Paloma Morcillo (concejala de Cultura de la que depende este mercadillo) ya tenía estos mensajes una semana antes. La comisión de Cultura es la que le dice a la concejala lo que debe hacer, que es llamar a las dos personas para ver quién miente y que ponga una denuncia en comisaría.

–¿Cree que es higiénico políticamente mantener a la pareja de su sobrino en un puesto de confianza de su grupo cuando ha tenido que ir a pedir disculpas por unas acusaciones suyas?

–Es que esta persona no tiene nada que ver con eso. Aquí hay dos cuestiones que se mezclan, que uno sea pareja de otro, y otra que sea mi sobrino, que ya es mayor y sabe lo que hace.

–Pero mucha información que se vierte en las redes sociales se sospecha que sale del despacho de Ciudadanos, cuyo ordenador maneja esta secretaria.

–De ninguna manera.

–¿Ni siquiera información relacionada con el asunto que ha llevado su sobrino a la Fiscalía?

–Yo de esto me he enterado por el periódico.

–Pero antes, en las redes sociales, había información de nombres de pacenses con sus matrículas.

–A las redes sociales hay que darle la relevancia que tienen.

–Pero lo que sale ahí está provocando denuncias ante el juez.

–Cada uno es dueño de sus actos. Yo no tengo que ver con esos perfiles de Facebook. Es más, lo critico porque no se debe insultar a la gente. Puede haber un debate de unos contra otros, pero insultar es una cosa distinta. Imagino que las denuncias que haya habido serán por insultos.

Pacto con el PP

–El tema denunciado a la Fiscalía va sobre una presunta trama que involucra a policías locales que dan partes falsos y personas afines al PP que intentan estafar a las aseguradoras para financiar el partido, ¿qué sabe de esto?

–Me cuesta muchísimo trabajo creerlo. Lo he analizado, me he informado y no soy capaz de entenderlo.

–Si la Fiscalía actuara, ¿esto sería un indicio de corrupción de los que hablaba al principio y que justificaría desbancar al alcalde?

–Es que me cuesta tanto creerlo. Por lo que he podido enterarme me parece muy complicado. He visto mucho embrollo y ni yo ni muchas personas con las que he hablado somos capaces de poner esa trama en pie.

–Una de las condiciones para investir al alcalde en 2015 era poder asistir usted a las juntas de gobierno, pero ahora le critica la portavoz del PP que no acude a ellas, ¿cómo lo explica?

–Es que me dan el orden del día de las juntas de gobierno cinco minutos antes de que empiecen, entonces comprenderá que no puedo estudiarme los asuntos. Si se corrige y está 48 horas antes volveríamos a ir. El alcalde está incumpliendo cinco acuerdos de investidura, 32 puntos de los 61 para aprobar el presupuesto de 2016.

–¿Qué consecuencias tiene esto?

–Lo que dijo el Rey el otro día: consenso y diálogo. Y este alcalde se tiene que acostumbrar a dialogar. Que presente sus presupuestos, que les diga a los pacenses que le han votado que estos son sus presupuestos, y nosotros en el anexo de inversiones haremos las aportaciones que consideremos. Y así se negocian estas cuestiones. No cogiendo a un grupo y a otro, que ya sé que han llamado al partido socialista y a Podemos, y a nosotros no.

–En 2017 se llegará al ecuador de la legislatura, ¿es esto como esperaba?

–De ninguna de las maneras. Me han llamado la atención los incumplimientos del Partido Popular. Utilizarnos para sacar por mayoría las cosas y cuando tiene que negociar con nosotros que no lo haga. Nos ha decepcionado.

–¿Y los votantes de Ciudadanos no se sentirán decepcionados?

–Es que el primer decepcionado soy yo. Cuando le doy la mano a una persona eso va a misa. Y es que aquí ni firmando.

–Cualquiera que lo escuche se preguntará por qué sigue quieto.

–No, nosotros esperamos que el PP presente los presupuestos y haremos modificaciones en el anexo de inversiones.

–Pero las condiciones iban más allá de negociar unos presupuestos.

–Pues ese es el fondo de la cuestión. Ni reducción de cargos de confianza ni modificación del PGM ni promoción del voluntariado ni el informe externo del Cubo, la plataforma única de la avenida de Huelva, el barco del Guadiana...

–¿Cree que hay posibilidades de que se cumpla?

–Hubo una reunión el 4 de octubre a propuesta de una diputada popular y el alcalde se comprometió a que antes del pleno de ese mes estaría cumplido. Son tantas cosas que te sientes impotente. ¿Cómo vamos a apoyarle los presupuestos de 2017?

–¿En su partido está cómodo?

–Sí, pero no tengo ganas de repetir. Quiero terminar y marcharme a mi casa.

–¿Se ha desfondado?

–No, esa era mi idea cuando empecé. Estar solo esta legislatura, no tengo idea de seguir de ninguna manera. Es una cuestión personal. A mí estar aquí no me cansa, quizás sea el concejal que pase aquí más horas, pero cansa el aburrimiento de saber que hay cosas que no se van a cumplir ni aunque te las firmen.

–Cuesta creer que antes de marcharse y sin repetir como candidato no desee dar un golpe de mano políticamente.

– Que no, que no. Los incumplimientos no son suficientes para presentar una moción de censura. Solo estaría a favor si hubiera corrupción en el Ayuntamiento. Hasta el momento no la he descubierto, que no quiere decir que no la haya. Algunas cosas son indicios y otras cosas ni eso. El problema básico que hay es la falta de transparencia.