Sinforiano Madroñero ya dispone de 57 plazas de aparcamiento en batería

Los conductores pacenses están aprendiendo a aparcar de una manera nueva, en espiga. La nueva distribución de un tramo de la avenida Sinforiano Madroñero, donde la hilera de aparcamientos en línea se ha convertido en batería oblicua y mirando en sentido de la circulación ha obligado a practicar una nueva maniobra. Básicamente, al ver un hueco, la recomendación es señalizar con el intermitente derecho, parar, dar marcha atrás y encajar el coche, que ya quedaría mirando hacia la salida. Tras entrevistar a los primeros conductores que han usado estos aparcamientos en espiga las opiniones son dispares.

Rufino Gallego, transportista de DHL que la semana pasada a mediodía conducía una furgoneta, decía que «está bien porque esto permite habilitar más aparcamientos, aunque la maniobra ahora es más difícil. Espero que la gente se conciencie y tenga en cuenta al que va a aparcar. A favor tiene que se sale mejor, lo que pasa es que no creo que evite la doble fila. Yo en mi caso tengo que usarla a menudo porque la gente no suele respetar las zonas de carga y descarga».

Según Belén Rincón, madre de dos niños que estaba cargando cómodamente el maletero puesto que la parte de atrás de su vehículo queda ahora mirando hacia la acera, es positiva la idea porque habilita más estacionamientos en la avenida. «Pero hay que parar el tráfico para aparcar. Al menos no me han pitado y he aparcado tranquila», decía.

En total se han habilitado 57 aparcamientos en espiga. Están todos repartidos a ambos lados del tramo central de Sinforiano Madroñero y fueron terminados de pintar a mediados de la semana pasada. Según el Ayuntamiento, los técnicos se han decidido por este tipo de estacionamiento «por las características de la vía y porque para la implantación del carril bici era el sistema más seguro para evitar accidentes y atropellos, aparte de aumentar la visibilidad del conductor al entrar y salir del aparcamiento».

En esta avenida hay tres carriles ahora mismo. José Antonio Polo, experto en Tráfico del Diario HOY, está en contra del nuevo sistema. Se basa en que «el que va circulando, para aparcar tiene que parar el tráfico al tener que entrar marcha atrás, mientras que si entras de frente no es necesario. Y luego para salir marcha atrás basta con esperar a que no venga nadie. En mi opinión no da más fluidez al tráfico».

Ventajas e inconvenientes

Sobre los aparcamientos en espiga hay abundante literatura en Internet. El ingeniero especializado en transportes, Andrés García, afirma que los primeros estacionamientos de este tipo se implantaron en España en 2008 en Alicante y luego fueron imitados en Bilbao. «Las razones esgrimidas a favor de este modelo son una mejora de la seguridad al eliminar ángulos muertos de visibilidad y salir en el sentido de la marcha, el evitar accidentes leves al salir marcha atrás y un ahorro de superficie del 10% por plaza. Para explicar este ahorro de espacio tenemos que suponer previamente que el estacionamiento se realiza con una sola maniobra, ideal para no generar colas al aparcar (...). Por otro lado, el aparcamiento en espiga también facilita la carga y descarga, a la vez que reduce el número de atropellos y hace las veces de una medida de 'traffic calming', al reducir la velocidad de circulación», explica este especialista en su blog.

En contra, añade como inconveniente, «la visibilidad para encontrar una plaza de aparcamiento libre se ve mermada y se pueden producir colas mientras un vehículo estaciona». En general, concluye Andrés García, este tipo de aparcamiento es aconsejable en vías de un solo sentido y muy poco transitadas.

A Carlos Rodríguez, pacense que usó por primera vez este aparcamiento el viernes pasado, no le gustan. «Me parece que están mal, al revés, son incómodos. Lo bueno es ahora caben más coches. Pero si estuvieran colocados para entrar directamente te ahorras una maniobra», decía.

A los pocos minutos estacionó su Citroen Berlingo Iván Rey. «Esta avenida es un caos. Con tanta plaza de discapacitados, carga y descarga y motos a la gente no le queda más remedio que aparcar en doble fila, y así va a seguir aunque hayan puesto estos aparcamientos. A mí la maniobra me parece fácil, lo que no veo claro es que los otros coches tengan que parar cuando vas a aparcar», opinaba este pacense.